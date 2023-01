Villers-la-Ville : la nouvelle crèche « Au Coeur des Avelines » pourrait être opérationnelle en juin 2026

C’est via des articles de presse et des messages arrivant des cabinets ministériels que les responsables du CPAS villersois ont appris, dans le courant du mois de décembre, que leur projet de nouvelle crèche à construire à Sart-Dames-Avelines avait été retenu dans le cadre du nouveau plan Cigogne. Mais jusqu’à présent, ils n’avaient pas encore reçu de notification officielle. C’est désormais chose faite: le courrier de l’ONE est arrivé cette semaine et confirme, officiellement cette fois, la bonne nouvelle.