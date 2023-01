Genappe, Villers-la-Ville, Les Bons Villers : le futur GAL en quête de projets innovants

Constituer une candidature de qualité

Puisque les meilleurs seront sélectionnés, il s’agit de constituer une candidature de qualité et les citoyens, les entreprises ainsi que le secteur associatif peuvent – et doivent ! – y contribuer activement. Dans un premier temps, un diagnostic sur les atouts et les faiblesses du territoire ainsi que des ateliers participatifs ont permis de fixer les grands défis auquel devra s’attaquer le futur GAL. Comme on l’aura lu dans ces colonnes, cinq axes ont été déterminés: il s’agit de réduire la dépendance aux énergies fossiles, améliorer l’offre de culture et de loisirs, renforcer la protection et la valorisation des ressources naturelles, amplifier la vocation nourricière du territoire et également garantir la cohésion sociale.

Des objectifs généraux qui cadrent avec l’ambition du programme européen LEADER, lequel vise, pour faire bref, à mieux développer les campagnes. Mais cela implique aussi de respecter une méthodologie précise pour mener à bien les projets, avec notamment la mise en place de partenariats, l’implication des citoyens et la nécessité d’une approche innovante.

36 objectifs

Lors de la réunion de lancement à l’abbaye de Villers, les grands défis à relever ont été déclinés en 36 objectifs relativement précis. L’idée est de lancer à présent un appel pour recevoir des préprojets qui entrent dans ce cadre, et feront toute la consistance du dossier de candidature.

Concrètement, on peut par exemple épingler en matière d’énergie la volonté d’accompagner la rénovation des bâtiments, de soutenir les alternatives à la voiture individuelle ou encore la stimulation de l’économie circulaire. Pour le tourisme, améliorer l’offre en randonnée et diversifier les hébergements figurent parmi les objectifs. En ce qui concerne le cadre de vie, on pourrait aussi renforcer les pratiques agricoles favorables à la biodiversité, augmenter les surfaces dédiées à la nature, lutter contre l’érosion des sols…

Les 36 objectifs sont détaillés sur le site internet du GAL du Pays des Quatre Bras. Les responsables attendent à présent des idées que peuvent soumettre les citoyens, les agriculteurs, les entreprises et le secteur associatif afin que leur projet bénéficie d’un financement. En sachant que ce dernier sera accordé pour des actions de promotion, de sensibilisation, des formations, des études ou encore des actions et animations sur le terrain mais pas pour des dépenses d’investissements comme des infrastructures ou du matériel roulant.

Être prêt à gérer des financements publics…

Ceux qui rentreront un projet (les formulaires sont en ligne sur le site internet du GAL) peuvent être de simples initiateurs qui voudraient voir leur idée (réaliste et correspondant aux critères) reprise par le GAL, ou ils peuvent s’impliquer avec un partenaire pour la mise en œuvre. Ils peuvent aussi être porteurs du projet, et bénéficier directement des subventions si la candidature du GAL est retenue. Mais dans ce cas de figure, l’expérience montre qu’il faut être prêt à gérer des financements publics avec tout ce que ça implique de rigueur, de savoir-faire financier et de gestion du (gros) volet administratif.