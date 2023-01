Villers-la-Ville: « Être sur le terrain, c’est compliqué » souligne le maïeur à l’occasion des vœux au personnel

"C’était il y a une éternité", a commenté la directrice générale, Séverine Rucquoy, en rappelant que depuis, tout le monde a vécu une parenthèse où il fut question de distanciation sociale, de quarantaine et même de couvre-feu. Elle a dès lors souligné le travail réalisé par le personnel éducatif dans ces temps compliqués, les équipes de nettoyage, les ouvriers qui sont restés sur le terrain, l’administration qui s’est adaptée aux nouvelles conditions pour maintenir la continuité du service public.

"Vous avez réussi à rendre un service de qualité avec courage, conscience professionnelle et solidarité. Je suis fière du travail que vous avez accompli dans cette période difficile", a salué la directrice générale villersoise devant ses troupes. Elle a également souligné l’apport des bénévoles qui font fonctionner au quotidien des services comme la bibliothèque, l’école de devoirs ou encore la donnerie.

"On vient de vivre plusieurs années totalement insupportables", a renchéri dans son discours le bourgmestre, Emmanuel Burton. Sans cacher que personne ne peut garantir que l’avenir sera bien meilleur, vu la situation internationale et ses impacts pour chacun, que ce soit les particuliers ou les pouvoirs publics.

Lui aussi s’est dit fier du travail accompli dans ces conditions inédites, et s’est tout de même voulu optimiste. C’est qu’il y a des gros dossiers à faire avancer dans les mois qui viennent, notamment celui de la construction d’une crèche de 70 places à Sart-Dames-Avelines, le chantier de rénovation de la rue de Sart à Villers, ou encore le plan de pilotage pour les écoles de Tilly et Villers à présent que celui de Marbais et Marbisoux est bouclé.

"Aujourd’hui, nous vivons un moment pénible, a ajouté Emmanuel Burton. Le collège, le conseil communal, font des choses. Parfois très bien, parfois un peu moins bien. Ne vous laissez jamais dévier des objectifs par ceux qui critiquent. Parce qu’être sur le terrain dans ces moments de crise, c’est très compliqué."