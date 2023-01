Villers-la-Ville : quatre journées « bien-être » à l’abbaye

Cette année, quatre journées inspirées du cycle des saisons seront consacrées à des ateliers pouvant accueillir jusqu’à 15 participants, et proposant des activités diverses. Chaque atelier dure une heure et les participants peuvent réserver la journée entière (75 €, repas de midi et entrée à l’abbaye compris).

Ces journées sont programmées les 27 janvier, 14 avril, 30 juin et 13 octobre. Réservation indispensable: www.villers.be.

Un premier atelier proposera de découvrir la sylvothérapie. Il s’agit, via des exercices guidés, d’apprendre à s’immerger dans la nature en respirant mieux, en ralentissant le rythme et en se ressourçant au maximum. "Très populaire au Japon, le bain de forêt est une immersion sensorielle dans la nature, résument les organisateurs. Elle vous permet de vous relier aux arbres, et à votre source intérieure. Se balader en forêt est une des meilleures thérapies contre le stress."

Un atelier artistique permettra aussi aux participants de libérer leur imagination grâce à des techniques simples: acrylique, pastel gras, collage… Les plus inspirés pourront aussi s’essayer à l’écriture. Le tout sera proposé par Geneviève Claes, artiste et animatrice formée à diverses techniques artistiques.

Autre volet, l’initiation à la kinésiologie. Cette pratique est destinée à favoriser un état d’équilibre de bien-être physique, mental et social en écoutant son corps. Cet atelier organisé à l’abbaye permettra notamment, grâce à Bastiane Meurice, d’apprendre à "tester et équilibrer les méridiens au plus fort de leur saison dans le cycle des cinq éléments".

Enfin, la quatrième animation proposera de la méditation pleine conscience, les participants explorant plusieurs pratiques de cette discipline issue du bouddhisme.