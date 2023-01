Rotary Villers-la-Ville : 20 ans et une belle énergie à partager

Une des caractéristiques du club étant la convivialité, son 20e anniversaire a été célébré jeudi soir, en même temps que la cérémonie des vœux organisée pour l’ensemble des clubs Rotary de la zone.

"Le club de Villers-la-Ville est pour moi comme un jeune de vingt ans, dans la pleine force de l’âge, avec beaucoup d’énergie, d’enthousiasme et de bonne volonté pour améliorer notre environnement, afin de laisser derrière nous un monde un peu meilleur", a expliqué le président, Peter Bal, devant les membres et les invités.

Une des autres caractéristiques du club, volontairement entretenue par les responsables, est la présence de jeunes membres ainsi qu’un bon équilibre entre les hommes et les femmes. Le Rotary villersois étant tourné vers l’international, il compte aussi deux membres qui résident à l’étranger, et facilitent dès lors des interactions avec d’autres clubs.

Ainsi, l’aide d’un Rotary Club du New Jersey dans le cadre du conflit en Ukraine a permis aux Villersois de soutenir, sur le plan local, l’organisation de cours de français pour les réfugiés de guerre ukrainiens. Le club villersois est aussi jumelé avec son homologue français d’Eu (Le Tréport) et les rencontres sont régulières.

L’objectif principal pour marquer ces 20 ans d’existence de belle manière était d’intensifier les actions, ce qui a déjà été fait il y a quelques semaines lors de l’initiative "Un livre pour Noël". Celle-ci concernait auparavant environ 400 enfants, et on est passé à 650 enfants pour cette édition.

Dans une semaine, la collecte de vivres au profit de Saint-Vincent de Paul sera également amplifiée avec davantage de magasins impliqués, principalement sur les communes de Villers-la-Ville et de Genappe. Les Rotariens ont aussi tenu, pour la première fois, un bar à soupes lors du dernier marché de Noël villersois.

"Nous menons des projets aussi bien sur le plan local qu’à l’international, confirme le vice-président, Philippe Vanhollebeke. Nous avons souvent soutenu la maison d’accueil La Baïne, anciennement Le Colombier, à Houtain-le-Val. Nous aidons aussi un projet agronomique et de pisciculture au Congo, et nous avons financé l’envoi de voitures médicalisées et de lait au Liban. Lors de la crise Covid, nous avons aussi envoyé des concentrateurs d’oxygène en Inde. Sur le plan local, on peut par exemple citer l’acquisition d’un chien d’aveugle pour une dame, notre récolte annuelle de vivres, ou encore les livres offerts aux enfants pour Noël…"