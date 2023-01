Genappe, Villers-la-Ville, Les Bons Villers : le GAL du Pays des 4 Bras se relance ce mardi à l’abbaye

Mais en octobre 2022, les trois communes ont décidé de poursuivre l’aventure et leurs conseils communaux respectifs ont avalisé cette décision afin de soutenir une nouvelle candidature. Trois soirées citoyennes ont ensuite été organisées pour définir une trajectoire commune pour le territoire, grâce aux discussions qui ont été organisées avec une cinquantaine d’acteurs locaux.

L’idée était d’identifier les forces et les faiblesses du GAL du Pays des 4 Bras, de définir les défis à relever en priorité et de savoir sur quels thèmes travailler à l’échelle supra communale.

Cinq grands défis

Cinq grands défis ont été déterminés: réduire la dépense aux énergies fossiles et l’impact sur le climat ; préserver et valoriser le cadre de vie, voire le restaurer ; développer les offres culturelle, touristique et de loisirs ; renforcer la vocation nourricière du territoire ; et renforcer les liens sociaux ainsi que la participation de tous à la vie du territoire.

Il s’agit à présent d’identifier des projets concrets et pertinents pour relever ces cinq défis majeurs. "Citoyens, acteurs locaux, associations, communes, agriculteurs, entrepreneurs sont invités à faire des propositions concrètes et à déposer des pré-projets répondant aux enjeux et besoins du territoire, avec à la clé plus d’1,5 million d’euros de financement public", indiquent les responsables.

Une grande soirée de lancement est dès lors organisée, ce mardi soir à 20h à l’abbaye de Villers. Les explications qui seront données à cette occasion permettront aux participants d’appréhender les enjeux du territoire, de prendre connaissance des conditions de l’appel à pré-projets et d’en savoir plus sur les possibilités de subventionnement.

Il sera aussi question des modalités pratiques et de l’aide disponible pour rentrer les pré-projets. C’est qu’il ne faut pas trop trainer, puisque la clôture de l’appel est fixée au 25 février.