Poste avancé de Tilly : Emmanuel Burton, le bourgmestre de Villers-la-Ville, espère encore

Ce qui a étonné Jean-Pierre Brichart (EPV), le conseiller de l’opposition se demandant si le critère retenu pour fixer cette contribution annuelle est bien le nombre d’habitants.

Ce n’est pas le cas. Le bourgmestre Emmanuel Burton (MR) a répondu que depuis la constitution de la zone de police, c’est toujours la fameuse "norme KUL" qui sert de base: celle-ci tient compte de la population mais aussi d’autres critères, par exemple la présence d’éléments nécessitant certaines missions policières. Villers-la-Ville est la deuxième commune contributrice pour la zone Orne-Thyle, derrière Court-Saint-Étienne. Plus de 50% des interventions de la police locale ont lieu dans les deux entités.

La contribution villersoise à la zone de secours du Brabant wallon, elle, est de 330 000 € pour 2023. Pierre Voet (Écolo) a profité du point pour demander ce que la Commune compte faire du poste avancé des pompiers de Tilly, toujours inutilisé dix ans après son inauguration.

"C’est encore et toujours en discussion, à mon grand dam, a répondu le bourgmestre Burton. Parce qu’il faut savoir que la personne dont la responsabilité est engagée en cas de problème, c’est moi ! En journée, les pompiers mettent plus de 20 minutes pour arriver à Tilly depuis Nivelles. Avant la réforme des zones de secours, tout était prévu, avec des pompiers volontaires disponibles à 100 mètres, chez 5N Plus. Mais la réforme a exigé qu’ils soient domiciliés près de la caserne… Selon les normes actuelles, il faudrait que la zone de secours paie trois équipes de six ou huit pompiers par jour. Financièrement, c’est énorme et c’est pour cela que ça coince."

Une école du feu en attendant que le dossier se décoince ?

Jean-Pierre Brichart (EPV) a contesté que le problème date de la réforme des zones de secours. Il a affirmé que le jour de l’inauguration du poste avancé, il avait surpris une conversation entre le capitaine des pompiers de Nivelles et le bourgmestre aclot Pierre Huart. Le premier se demandait ce qu’il pourrait bien faire avec le bâtiment, et le second aurait répondu qu’on pourrait y mettre une école du feu.

Emmanuel Burton n’a guère caché son incrédulité: à l’époque, le commandant des pompiers de Nivelles – Villers faisait partie du territoire défendu par la caserne aclote – était demandeur de la création du poste avancé. Tout comme la majorité provinciale, dont Pierre Huart faisait partie…

"Je ne me souviens pas avoir dit cela, à moins que je sois victime d’un début d’Alzheimer, indique le bourgmestre de Nivelles, que nous avons sollicité. C’est sans doute un raccourci: ce qui se passait à l’époque, c’est que nous avons dû relancer plusieurs fois un appel à candidats pour le recrutement de volontaires à Tilly. Et j’ai dit par la suite que dans l’intervalle, il faudrait trouver une destination à ce bâtiment, soit pour la formation, soit pour entreposer du matériel."

Écolo a choisi l’abstention lors du vote. "La dotation communale, c’est le seul levier dont on dispose pour valider le budget de la zone de secours, et on n’a pas envie de le valider avec un bâtiment inutilisé depuis dix ans et qui est en train de pourrir sur pied", ont fait valoir les Verts.

Ceux-ci ont voté non également à propos de la dotation communale à la Régie communale autonome des sports, rappelant qu’ils demandent en vain un audit du fonctionnement de celle-ci. Les élus EPV se sont abstenus pour la même raison.