Villers-la-Ville : une budget de 4,7 millions pour le CPAS

Le président, Vincent Decoux, a expliqué que ce budget 2023 se veut prudent et réaliste. Il faut tenir compte de l’importante augmentation de la masse salariale provoquée par les indexations de 2022 et celles qui vont encore intervenir dans les mois qui viennent.

"Nous sommes également conscients que la crise énergétique va peser encore davantage dans le budget des ménages et que les plus précarisés vont avoir encore plus de mal, a ajouté le président. Sans oublier l’indexation des revenus d’intégration sociale (RIS), et la hausse potentielle des demandes…"

200 000 € pour les frais d’études concernant le projet de nouvelle crèche

Pour faire face à cette augmentation des RIS, 200 000 € de plus qu’en 2022 ont été prévus, ainsi que 100 000 € supplémentaires – qui seront compensés par le fédéral – pour l’accueil des réfugiés de guerre ukrainiens.

En recettes et en dépenses, un montant global de 4,711 millions d’euros est prévu à l’ordinaire de ce budget 2023 du CPAS villersois. À l’extraordinaire, des investissements sont prévus pour 319 000 € dont 200 000 € devraient couvrir les frais d’études concernant le projet de nouvelle crèche. Côté recettes, le CPAS envisage de mettre en vente un immeuble dont il a hérité, et table sur une rentrée de 120 000 €.

Les priorités pour les années à venir sont notamment l’augmentation des places d’accueil de la petite enfance, et le maintien à domicile des aînés le plus longtemps possible. Pour ce dernier point, comme évoqué lors d’un conseil communal précédent, le service d’aide aux familles est désormais accessible sept jours sur sept.

Près de 7 400 repas livrés à domicile en 2022

Vincent Decoux a aussi fait le point sur les activités de l’année écoulée: le CPAS villersois a attribué 146 bons alimentaires, 61 bons "mazout", et 21 dossiers de guidance budgétaire ont été ouverts. Il y a aussi eu 49 interventions pour le fonds social de l’eau, 37 via le fonds de l’électricité, et 111 RIS ont été attribués. Le "Villibus" a effectué 422 courses, et près de 7 400 repas à domicile ont été distribués.