Villers-la-Ville : la localisation de la nouvelle crèche ne fait pas l’unanimité

« Pas évident au niveau de la mobilité »

"Tant mieux s’il y a un projet mais est-ce le meilleur endroit ? est intervenu Jean-Pierre Brichart (Ensemble pour Villers). Ce n’est pas évident au niveau de la mobilité. Pour des gens de Mellery, par exemple, aller jusqu’à Sart-Dames-Avelines… On aurait pu trouver un endroit plus central ! À côté du hall de voirie, par exemple, il y a de la place…"

Le bourgmestre, Emmanuel Burton, a contesté: le terrain sert à entreposer les matériaux et en dehors du "trou" dans l’ancienne sablière, il n’y a pas plus d’espace disponible à cet endroit. "De toute façon, là-bas, on est en zone d’extraction, a complété l’échevin de l’Urbanisme, Marc Druez. Ce n’est pas compatible avec la construction d’une crèche, et les délais de réalisation pour avoir droit aux subsides sont trop courts pour changer l’affectation de la zone. Je ne comprends pas vos remarques: nous sommes très contents que le projet ait été retenu !"

Pour le président du CPAS, il fallait un terrain communal rapidement disponible et d’une superficie suffisante. Si la Région wallonne a retenu le dossier, c’est après une analyse en profondeur, basée sur divers critères. Et cette analyse a validé les choix posés pour la construction de cette nouvelle crèche.

Pas de quoi convaincre Jean-Pierre Brichart, qui a fait remarquer qu’il y avait encore un terrain à l’arrière de la maison communale. Trop compliqué pour les aménagements de voirie et les accès pompiers, a répondu le maïeur.

Pour Écolo, Nadia El Abassi a souligné à son tour l’étroitesse de la rue Bruyère du Coq. Pour elle, si le dossier villersois a été retenu, c’est surtout à cause du très faible taux de couverture actuel dans la commune, qui était le critère principal. Il faut donc à présent s’attaquer à l’amélioration de la mobilité à cet endroit. Qui par ailleurs n’est pas desservi par les transports en commun…

« Zéro »

"Combien de parents emmènent leurs enfants à la crèche en bus ?", a demandé Emmanuel Burton en réponse. "Zéro, a prolongé Vincent Decoux, président du CPAS. Mais dans le projet, il est bien prévu un élargissement de la route."

Ce qu’a confirmé l’échevin des Travaux, Philippe Vanhollebeke. L’idée est de créer une voirie à double sens – à deux bandes, donc – jusqu’à la nouvelle crèche et donc jusqu’à l’entrée du complexe sportif, mais cet élargissement ne se poursuivra pas au-delà.