Villers-la-Ville : le budget 2023 est le premier à prévoir des dépenses et des recettes supérieures à 15 millions d’euros

"Pour la première fois, nous dépassons les 15 millions d’euros en dépenses et en recettes", a souligné le bourgmestre, Emmanuel Burton. Le boni prévu à l’ordinaire est de 4 602 €. C’est que côté recettes, sans toucher à la fiscalité, il y a quelques "bonnes surprises". Ainsi, selon les prévisions fournies à la Commune, le précompte immobilier devrait rapporter 3,1 millions d’euros en 2023 contre 2,8 millions précédemment. Et Villers bénéficiera aussi d’un ajustement comptable en ce qui concerne l’impôt sur les personnes physiques (IPP), faisant passer les recettes de 4,5 à 5,9 millions d’euros.

Dans le volet extraordinaire du budget, des investissements sont prévus pour un total de 3,7 millions d’euros. Parmi les travaux à réaliser figure la liaison entre Sart-Dames-Avelines et Villers-la-Ville pour 800 000 €, et des améliorations de la performance énergétique des bâtiments dans plusieurs écoles. La rue du Culot, à Tilly, sera également rénovée à présent que l’extension de l’école est terminée. Un montant de 275 000 € est réservé pour ce chantier.

« Moi, je défends tout le monde »

"Cela va te faire plaisir, Jean-Pierre !", a lancé le bourgmestre Emmanuel Burton en direction du conseiller Jean-Pierre Brichart (EPV, opposition), faisant référence à de multiples interventions précédentes de l’élu tillycien.

Mais celui-ci a pris la mouche: "Je ne suis pas ici pour qu’on fasse des choses pour me contenter !, a-t-il rétorqué. Je suis ici pour défendre les riverains. Ce sont eux qui vont être contents. Moi, je défends tout le monde, les gens de Tilly comme ceux de Mellery, de Marbais, de Marbisoux, de Villers…" Et d’enchaîner en annonçant ses deux questions sur ce budget 2023, la première à propos de l’église de Tilly et la seconde sur le CRCS… de Tilly.

Ayant remarqué qu’un montant de 75 000 € était prévu dans l’extraordinaire pour les cultes, il voulait savoir s’il s’agissait, enfin, de repeindre l’intérieur de l’église tillycienne. Ce n’est pas le cas: le montant devrait servir à la réfection du plafonnage de l’église de Sart-Dames-Avelines et à l’entretien courant. "Et avant Tilly, il y aura l’église de Villers, où tout un plafonnage est également à refaire quand les travaux de toiture seront terminés", a précisé l’échevin des Travaux, Philippe Vanhollebeke.

Aucune décision encore pour le CRCS

Quant au CRCS, la salle polyvalente de Tilly dont le bail est arrivé à échéance, Jean-Pierre Brichart s’est étonné de ne rien voir dans le budget 2023 pour une reprise de l’infrastructure par la Commune. Cela veut-il dire que le bail sera renouvelé ? "Aucune décision concernant le CRCS n’a été prise par le collège, les choses restent donc en état pour l’instant", a répondu le bourgmestre.

Côté Écolo, Nadia El Abassi a estimé que présenter le budget communal entre Noël et Nouvel An compliquait pour les conseillers l’analyse de ce genre de document. "Un manque de respect pour la démocratie", a-t-elle commenté en regrettant que le conseil communal n’ait pas été convoqué une semaine plus tôt.

Les Verts n’ont pas émis d’autres considérations sur ce budget 2023 et ont choisi le non lors du vote, à l’instar des élus EPV.