Villers-la-Ville : les nouvelles sont rassurantes pour 5N Plus

Le groupe chinois, actif sur plusieurs continents et employant plus de 3 500 personnes, est le concurrent des Canadiens de 5N Plus sur certains secteurs d’activité. Et on ne savait donc pas s’il comptait reprendre l’entièreté de la gamme de production – et donc du personnel – sur le site de Tilly.

Un plan industriel sera communiqué aux représentants du personnel de Tilly dans le courant du mois de janvier, mais au terme d’une toute première rencontre qui a eu lieu vendredi, les travailleurs se disent soulagés. En effet, l’intention communiquée par le repreneur est de relancer les activités avec l’ensemble du personnel qui est encore présent sur le site.

En maintenant aussi, dans un premier temps, toute la gamme de production de l’usine. Il serait même question, par la suite, de travailler à Tilly sur de nouveaux produits. Une garantie de maintien de l’emploi, donc, et c’est évidemment ce que voulaient entendre les travailleurs lors de ce premier contact avec leur nouvel employeur.

Autre bonne nouvelle, la reprise devrait se dérouler dans des conditions similaires à celles qui avaient présidé au transfert de la Sidech à 5N Plus il y a 11 ans: le personnel repris ne devrait pas perdre ses acquis sociaux, ni son ancienneté.

L’usine, qui tourne actuellement au ralenti, sera à l’arrêt à partir du 22 décembre à l’occasion des congés de fin d’année, et le redémarrage sous la houlette de Vital Materials se fera de manière progressive, à partir du 3 janvier.

"Après cette première rencontre, le sentiment dominant au sein du personnel, c’est le soulagement, indique le délégué FGTB Rudy Lardinois. Évidemment, on verra comment cela va se passer pour l’avenir mais les premiers contacts sont rassurants, après des mois d’incertitude qui ont été très difficiles pour l’ensemble des travailleurs."