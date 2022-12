Villers-la-Ville: le groupe chinois Vital Materials reprend le site 5N Plus de Tilly

"Nous avions appris par notre direction que l’accord avait été signé dans la nuit, confirmait ce jeudi après-midi le délégué FGTB Rudy Lardinois. Nous avons demandé une rencontre avec les représentants de Vital Materials, qui sont présents sur le site depuis le début de la semaine. Nous espérons avoir des réponses pour l’avenir."

En effet, si la confirmation de la signature d’un accord pour la reprise du site est une excellente nouvelle, le personnel n’avait jeudi aucune information sur l’étendue de cette reprise. On ne sait donc pas encore si toutes les activités seront conservées avec le personnel correspondant, ou si la reprise ne sera que partielle.

« Il reste beaucoup d’interrogations »

"Il reste donc beaucoup d’interrogations , notamment sur le plan social, poursuit le délégué FGTB. Nous espérons avoir des précisions le plus rapidement possible. On ne sait pas non plus si des délais seront accordés pour la mise aux normes environnementales de l’usine, qui posait un problème à 5N Plus."

On se souviendra en effet que le 18 mai dernier, le groupe canadien 5N Plus avait annoncé son intention de fermer complètement l’usine de Tilly, vu l’importance des investissements à consentir pour respecter les normes actuelles et celles à venir. Cette annonce avait constitué un coup de massue pour les 68 membres du personnel, qui ne s’attendaient pas à une mesure aussi radicale. La procédure Renault sur le licenciement collectif avait alors été lancée.

Mais cette procédure a été suspendue en septembre, lorsque Vital Materials a lancé les discussions avec 5N Plus pour un possible rachat du site. Depuis, les deux groupes étant concurrents sur certaines activités, des accords entre eux avaient été passés pour garantir le bon déroulement des discussions. Mais celles-ci étaient couvertes par des clauses de confidentialité et le personnel se plaignait d’être maintenu dans une incertitude de moins en moins supportable.

Vital Materials est actif sur plusieurs continents

Au fil du temps, vu les circonstances, le travail s’est fait moins intense sur le site. Certains clients ont pris des dispositions pour ne dépendre entièrement de 5N Plus, et quelques travailleurs qui redoutaient de perdre leur emploi à très court terme ont quitté l’usine.

Ce n’est pas le cas de la majorité du personnel mais la situation fait que de toute façon, il faudra relancer certains processus sur place dans le cadre de la reprise annoncée. Le groupe Vital Materials est basé en Chine mais il est actif sur plusieurs continents, et emploie plus de 3 500 travailleurs. À Tilly cette semaine, des représentants du repreneur ont visité plusieurs services, et la délégation comprenait notamment des techniciens.