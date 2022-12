Villers-la-Ville : Jacques Mercier, ce vendredi soir, à la bibliothèque communale

Cette soirée commencera à 18 h 15 – accueil dès 18h – et Jacques Mercier, écrivain et homme de médias bien connu pour ses émissions à la RTBF, sera présent à la bibliothèque pour présenter son son livre Un petit moment de grâce, sorti l’an dernier aux éditions Chat Ailé. Il s’agit en réalité de poésie, et plus précisément d’un recueil de haïkus, ces poèmes japonais très courts et très codifiés. La forme classique compte en effet 17 syllabes, réparties en 3 vers. L’art de la concision, en quelque sorte, et l’exercice permet de faire passer, malgré ou peut-être grâce à cette contrainte de forme, des émotions et des réflexions profondes. On pèse les mots, on fait sonner les vers, on creuse le sens…

L’ouvrage, en plus de donner la vision intime du haïku par Jacques Mercier, propose des illustrations signées par Claire Van der Schueren qui apportent une dimension poétique supplémentaire. Le critique d’art Pierre Turine signe la préface.

La présentation de l’auteur sera suivie d’une séance de dédicaces. Puis à 20 h, le chœur d’enfants Arc-en-Ciel prendra le relais, avec des chants qui devraient s’accorder au thème de la soirée. À la fin de ce petit concert, le public sera invité à partager un verre de vin chaud ou une tasse de chocolat chaud.