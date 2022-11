Villers-la-Ville : pas encore de fumée blanche pour 5N Plus

Il y a une semaine, lorsqu’il avait été interrogé par des parlementaires brabançons wallons sur ces négociations entre les deux groupes industriels, le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus, avait indiqué qu’il s’agissait d’un dossier où rien n’était exclu. En précisant tout de même qu’une nouvelle visite de Vital Materials à Tilly avait eu lieu, et que les conseils des deux parties avaient même commencé à rédiger un protocole d’accord.

Il ne pouvait en dire plus, les négociations de ce type étant protégées par des clauses de confidentialité. Mais le ministre avait indiqué que le personnel serait fixé assez rapidement, 5N Plus ayant fixé le 30 novembre comme date ultime pour que le potentiel repreneur chinois se prononce sur la conclusion ou non d’un accord de reprise.

"Nous sommes toujours en pleine interrogation, on espère avoir des nouvelles pour la fin de cette semaine, ou pour le début de la semaine prochaine, indiquait mercredi en fin d’après-midi le délégué FGTB Rudy Lardinois. Cela commence à être long: depuis l’annonce de l’intention de fermeture le 18 mai, on est tous en pleine incertitude. La patience à ses limites… Aujourd’hui, la direction locale dit qu’elle n’est au courant de rien, que c’est plutôt au niveau des deux groupes que les discussions ont lieu."

Tout le monde espère évidemment un accord sur la reprise du site, mais l’annonce d’un tel accord ne constituerait pas encore un vrai soulagement pour le personnel. Il s’agit en effet de savoir ce que veut vraiment faire Vital Materials à Tilly pour l’avenir.

La communication d’un business plan permettrait de savoir le groupe chinois reprend l’entièreté de la production et tout le personnel, ou s’il se concentre sur une production particulière et compte se séparer d’une partie des travailleurs…