Les lignes TEC à Villers-la-Ville: une zone « pas encore étudiée »

En effet, répondant à une question lors du conseil communal des Bons Villers, le bourgmestre, Mathieu Pierin (Les Engagés), avait indiqué que selon la réorganisation imaginée par l’Autorité organisatrice du transport (AOT), il était envisagé de supprimer ces lignes rurales.

L’idée, même simplement évoquée et non encore aboutie, avait mis le collège villersois en pétard. C’est que ces lignes 60 et 366 vers Rêves sont celles qui emmènent quotidiennement de nombreux élèves villersois vers l’école secondaire de Rêves, géographiquement la plus proche de Marbais et de Sart-Dames-Avelines.

Après vérification sur les plans de l’AOT pour le bassin de mobilité de Charleroi Nord, où les lignes concernées ne figurent en effet plus en tant que telles, les membres de l’exécutif villersois avaient annoncé d’une seule voix qu’il n’était pas question de laisser ainsi détricoter la mobilité rurale.

Le député régional Laurent Heyvaert (Écolo) a interrogé sur le sujet, à la fin de la semaine dernière, le Service public de Wallonie. Et pour lui, la réponse obtenue confirme que cette polémique est en réalité "beaucoup de bruit pour rien". Les études sur le bassin de Charleroi Nord portent pour l’instant sur les communes des Bons Villers, Pont-à-Celles, Fleurus et Charleroi. Et pour le Brabant wallon ouest sont concernées à ce stade les entités de Nivelles, Genappe, Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Ittre, La Hulpe, Lasne, Rebecq, Tubize et Waterloo.

"Dans le cas qui nous occupe, la desserte de Sart-Dames-Avelines et Marbais vers Rêves n’est tout simplement pas décrite car elle appartient à une zone qui n’est pas encore étudiée, rapporte le député tubizien. Mais il est évident qu’elle ne sera pas supprimée, dans la phase transitoire ni à terme, si elle est utile et utilisée."

Pas de quoi rassurer complètement les élus villersois, qui font remarquer que leurs inquiétudes ont été exprimées après une déclaration publique du bourgmestre d’une des communes effectivement concernée par l’étude de l’AOT, à savoir Les Bons Villers.

"Nous participons à toutes les réunions auxquelles nous sommes invités et c’est toujours ce qu’on nous dit quand on pose des questions: la zone n’est pas étudiée, râle l’échevine villersoise de la Mobilité, Julie Charles. Ce qui fait que nous n’obtenons jamais aucune réponse. C’est bien de faire des analyses par bassin mais les connexions entre les bassins, on les étudie quand, alors ? Villers-la-Ville est à la frontière de trois bassins et ces liaisons sont essentielles pour nous !"