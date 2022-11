Villers-la-Ville : Écolo veut un audit au complexe sportif

"Monsieur Brichart, pour Ensemble pour Villers, avait déjà demandé un audit de la RCA il y a quelques mois, a indiqué la conseillère Écolo. Je rejoins cette demande. Cela devient urgent que le conseil puisse voir clair dans les comptes: devoir éponger un trou de 196 000 €, ce n’est pas rien…"

Pour le bourgmestre, Emmanuel Burton, parler de "trou à éponger", c’est en réalité passer à côté du mécanisme d’intervention de la Commune dans la RCA. Cette intervention communale permet seulement d’arriver, en conformité avec le ruling TVA obtenu lors de la constitution de la RCA, à un prix d’occupation réduit pour les clubs sportifs qui fréquentent le complexe.

Dans le plan d’entreprise initial, accepté par tous les membres du conseil communal lors de la création du complexe sportif à Sart, il était question d’un montant annuel de 650 000 € indexé. Soit bien plus que les montants d’aujourd’hui.

"Pourquoi 196 000 € aujourd’hui ? L’augmentation du mazout et des prix de l’énergie ne vous a pas échappé, a complété Emmanuel Burton. Et les cinq premiers mois, il y avait encore tout l’impact Covid qui n’a pas permis de faire fonctionner le complexe sportif à 100 %. L’intervention communale permet, pour les clubs, d’avoir des prix accessibles pour l’utilisation, et ne pas leur imputer la totalité du coût de fonctionnement de la Régie."

Le maïeur villersois a aussi précisé que la RCA est soumise à un ruling TVA, donc à un contrôle strict du fonctionnement exercé par le ministère des Finances. Cédric Vermeiren, qui préside la RCA, s’est dit pour sa part étonné de cette interpellation d’Écolo: tous les partis sont représentés au conseil d’administration et les comptes y sont approuvés à l’unanimité. "C’est un peu bizarre, je ne comprends pas", a-t-il affirmé.

« C’est un problème pour vous de faire le point ? »

Pas de quoi convaincre Nadia El Abassi, qui estime qu’il y a d’autres soucis de gestion à la RCA. Des licenciements, des problèmes avec les documents, une facturation compliquée… "Pourquoi c’est un problème pour vous de faire le point, en toute transparence ?", a feint de s’interroger la conseillère Écolo.

Pour Cédric Vermeiren, tous les partis étant représentés au sein de la RCA qui tient des réunions régulières, c’est là-bas qu’il convient de poser des questions pour obtenir des réponses immédiates, pièces et extraits de compte à l’appui.

Le bourgmestre a ajouté qu’en ce qui concerne les licenciements qui sont intervenus, les raisons étaient "objectives et bien claires".