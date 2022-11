Villers-la-Ville : nouvelle alerte sur les liaisons TEC

Le sujet, comme souvent ces derniers temps à Villers, est rapidement devenu un casus belli avec l’opposition Écolo. Laquelle a précisé tout aussi publiquement que rien n’était fait, que la majorité jouait sur la peur et qu’il s’agissait seulement de lancer un processus de redéploiement du réseau TEC à une échelle plus large via des propositions non validées qui ne sont que des "pièces à casser". Et qu’en plus, ces propositions feront l’objet d’une consultation de la population.

Depuis un courrier du ministre Philippe Henry (Écolo) envoyé à la Commune début août et qui n’a pas vraiment rassuré la majorité, l’échevine de la Mobilité, Julie Charles, dit ne plus avoir reçu de nouvelles pour cette ligne 568.

Par contre, toujours dans le cadre de ce processus de "redéploiement" du réseau TEC initié par l’Autorité organisatrice du transport (AOT), ce sont à présent deux autres lignes qui provoquent l’inquiétude du collège villersois. Les lignes 60 et 366 vers Rêves – et son école secondaire – seraient remises en question.

La première passe par Marbais et Sart-Dames-Avelines pour aller à Rêves, et la deuxième vient de Genappe et Baisy-Thy. Au conseil communal des Bons Villers lundi soir, le bourgmestre, Mathieu Perin (Les Engagés), a indiqué que la réorganisation prévue par l’AOT évoque la suppression de ces lignes rurales.

"Comme pour la ligne 568, la majorité villersoise ne laissera pas le ministre de la Mobilité détricoter notre mobilité rurale dans le cadre de son plan 2024", a commenté Julie Charles mercredi sur les réseaux sociaux. Avec le soutien du bourgmestre Emmanuel Burton qui annonce une mobilisation pour maintenir ces services.

« Ces bus sont utiles et ils fonctionnent super bien »

Pour Julie Charles, le problème est que les plans sont conçus et discutés à l’échelle des "bassins de mobilité". Celui de Charleroi Nord en ce qui concerne les lignes 60 et 366, alors qu’il faudrait aussi tenir compte des liaisons entre les bassins.

"Villers-la-Ville est à la frontière du Hainaut, de Namur et du Brabant wallon, et notre position géographique nous handicape dans les plans de l’AOT, explique-t-elle. Ces lignes sont importantes pour les jeunes de Villers qui fréquentent l’école secondaire de Rêves: on parle de deux bus bondés tous les matins !"

On parle aussi d’un processus qui comportera encore de nombreuses étapes, dont une enquête publique et, sans doute, une concertation avec les Communes…

"Heureusement qu’il reste encore des étapes avant une décision définitive, répond l’échevine villersoise. Mais ça démarre tout de même très mal. Lancer des enquêtes publiques sur base d’inepties pareilles, complètement déconnectées des réalités de terrain, c’est gaspiller de l’argent… Tout le monde sait que ces bus sont utiles, et qu’ils fonctionnent super bien !"