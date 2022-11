Villers-la-Ville : le 30 novembre, date butoir pour 5N Plus

Au début du mois de septembre, l’annonce d’une possible reprise du site 5N Plus de Tilly par le groupe chinois Vital Materials avait fait figure de lueur d’espoir pour les 68 membres du personnel. En effet, le groupe canadien 5N Plus, qui avait racheté les installations de la Sidech en 2011, avait de son côté annoncé son intention de fermer purement et simplement l’usine vu l’importance des investissements à consentir pour la remettre aux normes, notamment au point de vue environnemental.