Un nouveau droit politique… recalé à Villers-la-Ville

Au dernier conseil communal, Écolo (opposition) a suggéré d’aller un cran plus loin en instaurant un "droit d’initiative citoyenne". Ce n’est pas prévu dans le Code de la démocratie locale mais quelques Communes wallonnes et bruxelloises l’ont déjà fait. L’idée est de permettre aux habitants de faire inscrire un point à l’ordre du jour du conseil, par exemple en réunissant un certain nombre de signatures. Le point sera alors discuté par l’ensemble des élus, puis soumis à un vote.

Pour Écolo, il s’agirait d’un outil intéressant de démocratie participative. Et toujours dans un but de participation, la motion instaurant cet éventuel nouveau droit politique suggérait qu’un groupe de travail mixte – élus et citoyens – élabore un règlement propre à la commune afin de fixer un cadre et des modalités d’application.

Manifestement, l’idée n’a pas convaincu la majorité…

"Est-ce qu’il faut que les citoyens déposent un point devant le conseil communal pour qu’on en discute ? a interrogé le bourgmestre, Emmanuel Burton. C’est le travail des conseillers, des échevins, du bourgmestre, de parler avec les gens et de faire remonter les problématiques qui leur sont soumises. C’est notre job ! Je comprends que pour certains, c’est parfois compliqué de prendre une position claire, par exemple sur les éoliennes… C’est plus facile en passant par les citoyens, mais c’est une déresponsabilisation des conseillers communaux. Nous, on assume ! Et en tant qu’élus de la majorité, nous sommes élus sur base d’un programme, qu’on compte mener à bien: c’est notre ligne directrice."

En réplique, Nadia El Abassi (Écolo) a déploré que le MR considère que le caractère participatif de la démocratie au niveau communal est suffisant, une fois la majorité élue pour six ans afin de réaliser son programme…

Réplique mayorale: "La représentation démocratique, c’est un travail de terrain, chaque jour, à l’écoute de la population et de ce qui se dit dans les écoles, les clubs sportifs, les fêtes, les confréries, les églises…"

La motion Écolo a été refusée par la majorité.