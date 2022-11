L’abbaye de Villers s’apprête à rentrer dans l’hiver mais le site cistercien ne s’endort pas: il accueille jusqu’au 12 mars prochain une exposition d’œuvres que les lieux ont inspiré à l’artiste de renommée internationale Bob Verschueren. Ce Bruxellois s’est spécialisé dans "l’Art nature" et utilise principalement des végétaux pour réaliser ses installations. Celles-ci interrogent dès lors sur l’irréversibilité du temps, et sur le rapport de l’homme à la nature.

Né en 1945, Bob Verschueren a commencé son parcours artistique par la peinture, avant de se tourner dans les années '80 vers les installations in situ, notamment pour faire dialoguer le végétal et l’architecture. Il a réalisé près de 400 installations en Belgique mais aussi un peu partout en Europe, au Canada ou encore à Singapour.

"L’abbaye est un lieu inspirant, un site qui parle de l’action du temps. Pour mon travail sur l’éphémère, venir ici est une opportunité exceptionnelle", expliquait-il vendredi lors du vernissage.

« Quand on travaille sur la fragilité, il faut assumer… »

Au total, neuf œuvres sont réparties dans l’enceinte de l’abbaye pour cette expo intitulée "Fragiles natures". Pendant la durée de celle-ci, des visites guidées peuvent être organisées en français et en néerlandais pour présenter le travail et l’univers de l’artiste.

Les installations ont été conçues pour les lieux où elles ont été placées. Ainsi, dans les anciennes cuisines où les moines devaient alimenter le feu de bois pour se nourrir, Bob Verschueren a réalisé un empilement de rondins dont la forme évoque les arcades des bâtiments alentour. "Un assemblage sans clou ni colle, le plus précis possible et le plus fragile possible, explique l’artiste. Quand on travaille sur la fragilité, il faut assumer…"

Un peu plus loin, c’est une brèche dans le mur de l’ancien bâtiment des convers qui a servi à installer une œuvre baptisée "Ralliement". Il s’agit d’une concrétion de plus de 200 nichoirs en bois, qui ont été réalisés en collaboration de l’atelier Apides de Court-Saint-Étienne. L’idée est de rappeler que l’abbaye peut réunir des personnes au-delà de la foi. Et le bois, au fil du temps, va prendre des teintes grises qui vont s’harmoniser avec la couleur des pierres.

Plus spectaculaire et visuel encore, le cœur de l’abbatiale abritera jusqu’en mars de longs troncs qui, au sol, sont disposés de manière à rappeler la symétrie que crée la clé de voûte plusieurs mètres plus haut.