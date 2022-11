Villers-la-Ville : cette très chère traçabilité des terres…

Le point a été discuté lors du dernier conseil communal villersois, le collège proposant une motion à envoyer à la Région pour que celle-ci prenne conscience de l’impact financier de ce qu’elle exige.

Le bourgmestre, Emmanuel Burton, a illustré le propos en rappelant ces coûts que vont désormais devoir supporter les Communes: de 80 € à 100 € HTVA pour les prélèvements dans ces terres excavées, entre 125 € et 220 € pour la réalisation des analyses, 50 € pour l’interprétation des résultats, 315 € pour la détection des hydrocarbures, plus de 950 € pour la rédaction d’un rapport sur la qualité des terres, et de 100 € à 400 € pour le dépôt du rapport sur la plateforme Walterre et le suivi pour l’obtention du certificat de contrôle qualité.

Auparavant, le coût au mètre cube de terre excavée était de 18 € pour la mise en site autorisé. Il pourrait désormais varier, en fonction du type d’usage, entre 22 € et 80 €. Ce n’est pas anodin, sachant que le chantier de réfection de la rue du Try, à Sart-Dames-Avelines, par exemple, a nécessité l’excavation de 1 348 m3 de terre. Et on en est à environ 1 120 m3 pour l’égouttage du quartier Tienne Saint-Roch…

Pour Nadia El Abassi (Écolo), les prix étaient très bas il y a quelques années parce qu’il n’y avait pas vraiment de réglementation et le coût environnemental n’était pas pris en compte. Alors que lorsqu’on déplace des terres polluées, on contamine des endroits qui étaient sains auparavant…

"Ne pas analyser les terres, ce serait problématique aussi, a objecté la conseillère Écolo, qui travaille dans un cabinet ministériel régional. La Région, suite aux premières motions d’autres communes, a pris certains éléments en compte. Si ce n’est pas la Commune qui paie, c’est la Région. Il n’y a pas de bonne solution…"

« Vous défendez les finances de la Région ou celles de la Commune ? »

Julie Charles, l’échevine villersoise de l’Environnement, a réagi en se demandant publiquement si la conseillère verte ne se trompait pas d’assemblée: "Vous défendez les finances de la Région ou celles de la Commune ? a-t-elle lancé. Il y a des répercussions immédiates pour nous. Si cela nous coûte plus cher, on fait moins de chantiers ! Voilà encore une politique qui fait retomber ses coûts sur les Communes…"

Nadia El Abassi a répondu qu’au bout du compte la Région, comme la Commune, est financée par l’argent des citoyens. La motion proposée par le collège a cependant été votée à l’unanimité par le conseil communal.