Villers-la-Ville et Court-Saint-Étienne : sept ans de prison requis contre un mineur d’âge

Le premier concerne des faits commis entre octobre et décembre 2020, dont les braquages d’une pharmacie de Mont-Saint-Guibert et du Proxy Delhaize de Court-Saint-Étienne. Le jeune homme est en aveux mais refuse de balancer ses complices. Ils étaient entrés dans les commerces avec des armes et un marteau, pour menacer le personnel.

Par contre, le prévenu nie avoir attaqué une pharmacie de Céroux, le 8 octobre 2020, en utilisant la même méthode. Ce seraient des membres de sa bande – il est poursuivi pour association de malfaiteurs – mais affirme qu’il n’a rien fait ce jour-là. Il nie aussi deux extorsions violentes commises à Louvain-la-Neuve et le vol d’une Audi à Court.

Le deuxième dossier concerne un vol avec violences commis le 13 octobre 2021 au Night & Day de Court-Saint-Étienne, qu’il nie aussi. Plus divers vols simples, des recels, et le braquage d’une automobiliste née en 1949, le 19 octobre 2021 sur le parking de l’agence Belfius de Villers-la-Ville.

Là, difficile pour le gaillard de prétendre qu’il n’a pas fait le coup. Au terme d’une chasse à l’homme qui avait même mobilisé l’hélicoptère de la police fédérale, il avait été intercepté peu après les faits. Il portait sur lui une paire de gants dépareillés, dont un était jaune avec des motifs. Pas tout à fait un détail, lorsqu’on sait que c’était aussi les gants que portait un des auteurs du braquage du Night & Day de Court…

Devant le tribunal correctionnel, le Guibertin a prétendu jeudi qu’il avait juste emprunté ces gants à des potes, qui avaient fait le coup précédent sans qu’il participe. La police, elle, estime après avoir visionné les images des caméras de surveillance que c’est bien le prévenu qui était au Night & Day.

À l’audience, le ministère public a expliqué que le jeune homme avait déjà commis de 2016 à 2019 de nombreux vols avec effraction, surtout dans les écoles et les bâtiments communaux. Les juridictions de la jeunesse sont intervenues en vain: il a continué, en se montrant de plus en plus violent. Pour les 19 préventions regroupées dans les deux dossiers examinés jeudi, le ministère public a compté 21 victimes !

"Nous n’avons plus confiance, le but aujourd’hui est de protéger la société: on n’a pas le choix, a constaté la substitut dans son réquisitoire. Il ne respecte rien, je ne vois pas comment un sursis pourrait lui être accordé. Je vous demande de prononcer une peine de sept ans d’emprisonnement."

La défense a contesté certaines préventions, et plaidé pour obtenir une peine de probation autonome en guise de dernière chance…

Jugement le 15 décembre.