Vers une crèche de septante places à Sart-Dames-Avelines ?

Les 24 lits de la crèche Le Berceau et les 14 des Pious-Pious inauguré en septembre dernier ne suffisent pas: aujourd’hui, une centaine de familles sont sur la liste d’attente…

Pour tenter de renverser la vapeur, le CPAS a rentré au mois de septembre un dossier dans le cadre du dernier plan Cigogne, avec un projet qui ne manque pas d’ambition. Il s’agit de faire sortir de terre, sur un terrain communal d’1,57 ha à Sart-Dames-Avelines, une crèche de… 70 places.

Les responsables croisent les doigts en espérant une réponse favorable des autorités subsidiantes pour la fin de cette année, ou le tout début de l’an prochain.

Début des travaux en février 2025 ?

L’emplacement envisagé se situe au chemin Bruyère du coq, face du complexe sportif et à côté d’un restaurant. Il y a déjà deux crèches à Marbais et aucun terrain adéquat n’était disponible à Villers. Le choix de Sart s’est imposé: le terrain pourra être cédé par la commune via un bail emphytéotique et le parking de 40 places prévu dans les premières esquisses pourra être utilisé en soirée et le week-end pour le complexe sportif.

"Le projet a été approuvé en réunion de concertation commune-CPAS: la commune nous soutient à 100%", précise la directrice générale du CPAS, Nathalie Wilock.

Une feuille de route a déjà été arrêtée: les travaux pourraient débuter en février 2025 après obtention des permis, et le bâtiment serait alors opérationnel dès juin 2026. Pour fonctionner, la nouvelle structure devra employer 23 équivalents temps plein: une bonne quinzaine de puéricultrices mais aussi du personnel en cuisine, pour l’entretien, et pour la direction.

L’estimation, à ce stade, évoque un montant d’environ 4 millions pour la construction et les aménagements. Des subsides régionaux et provinciaux sont espérés pour 2,8 millions d’euros. "Sans subsides, le CPAS ne pourra pas concrétiser ce projet, précise le président Vincent Decoux. Mais nous avons bon espoir. Le dossier a déjà passé l’étape de la première lecture, et le besoin sur le territoire communal est indéniable…"

Cinq sections de quatorze enfants

Le terrain peut accueillir une structure de plain-pied d’environ 3 000 m2, en gardant une réserve pour un développement futur. Une des priorités sera l’efficacité énergétique du bâtiment. L’architecte qui sera désigné une fois les subsides acquis devra être innovant, tirer parti de l’exposition de la construction, d’écomatériaux et des techniques moderne pour arriver pratiquement à un bâtiment passif.

Le projet pédagogique a lui aussi déjà été réfléchi, avec des cinq sections de quatorze enfants encadrées chacune par trois puéricultrices, et où les classes d’âge seront mélangées.

"On gardera ainsi un caractère familial, précise Gaelle Gastmans, la cheffe du service Petite enfance au CPAS villersois. Avec le coût actuel de l’énergie et celui des matériaux, faire petit n’a plus guère de sens: autant voir grand avec 70 places qui pourront amener le taux de couverture au-delà de 50%. Mais l’idée est aussi de conserver une dimension humaine dans le fonctionnement, à l’image de Villers-la-Ville où pratiquement tout le monde se connaît. Nous avons aussi choisi le nom: ce sera Au cœur des Avelines."