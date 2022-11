11/11 à 11h11 : l’heure des fous lance la saison carnavalesque à Villers-la-Ville

Inhabituel un 11 novembre ? Plus vraiment depuis quelques années à Villers. En effet, les organisateurs du carnaval local ont décidé de s’inspirer d’une tradition rhénane, qui veut que le 11 du 11, à 11 h 11, l’heure des fous ouvre officiellement la saison carnavalesque. Et comme il faut manifestement être un peu fou pour organiser ou participer à un carnaval, les Villersois profitent désormais de l’occasion pour défiler dans les villages. Ils l’ont déjà fait les années précédentes à Marbais et à Villers, et venait donc à présent le tour de Tilly.

Quelques habitants ont suivi le mini-cortège, mais c’est surtout l’étonnement qui pouvait se lire sur les visages apparaissant aux portes d’entrée des maisons. C’est que sous le soleil de novembre, il ne manquait ni les chansons pour danser ou proclamer que "l’alcool c’est de l’eau", ni même les confettis. Le cortège villersois étant traditionnellement le premier organisé dans les villes et villages carnavalesques du Brabant wallon, la saison est donc officiellement lancée.

En 2023, le carnaval de Villers aura lieu les 17, 18 et 19 février. Et puisqu’on en a apparemment (enfin !) terminé avec les restrictions sanitaires, un programme à nouveau complet sera mis sur pied, avec notamment le grand retour de la soirée Oberbayern du vendredi.

Le Covid a certes contrarié les éditions 2020 et 2021 en obligeant les organisateurs à des adaptations, mais ceux-ci en ont tiré une leçon, voire une envie. En effet, lors des cortèges restreints par obligation, ils ont observé que les groupes sans char, ou avec de petits chars poussés, amenaient davantage de convivialité et d’interaction avec le public.

Pour les éditions à venir, on se dirigera donc, progressivement, vers ce type de défilé plutôt que de privilégier les gros chars certes spectaculaires, mais qui contribuent parfois moins à mettre une belle ambiance de fête sur leur passage.