Contrat de rivière: le travail se poursuit à Villers-la-Ville

Cédric Vermeirein, qui a assisté à la dernière assemblée générale du Contrat de rivière, a précisé que l’attention des Communes avait été attirée sur les dégâts causés aux berges et aux infrastructures lors des inondations de l’an dernier. Par ailleurs, les responsables sont satisfaits de la manière dont travaille l’agent constatateur villersois, qui se renseigne sur les propriétaires des berges, leur envoie des courriers et se déplace à domicile au besoin.

Points positifs aussi selon le Contrat de rivière: le castor est bien présent à Villers – à la limite du territoire – tandis que du côté des plantes invasives, il n’y a rien de particulier à signaler pour l’instant.

"Les actions prévues de 2023 à 2025 sont dans la continuité des précédentes: on supprime les points noirs qui sont répertoriés sur une carte, a résumé l’échevine en charge de la biodiversité, Julie Charles. On parle de déchets, d’érosion, d’ouvrages d’art dégradés… C’est un travail sans fin parce que lorsqu’on en supprime, de nouveaux s’ajoutent…"

Dans l’opposition, Jean-Pierre Brichart, lui, estime que les rivières sont mal entretenues: certains lits sont envahis par les herbes, et les berges ne sont plus fauchées. Ce qui empêcherait notamment de s’apercevoir que certains riverains continuent à envoyer leurs eaux usées directement dans les cours d’eau. "Et je suis curieux de savoir ce qui se passe sous le pertuis de Villers !", a aussi lancé le conseiller EPV.

L’échevin des Travaux, Philippe Vanhollebeke, a réfuté l’affirmation selon laquelle la Commune ne cure plus. Elle a fait d’importants travaux cette année sur les cours d’eau de classe 3, qui sont de sa compétence, en faisant aussi appel à une société spécialisée. Et pour les raccordements à la rivière, un cadastre existe. La Commune discute avec les riverains pour faire appliquer les règles européennes. Mais en accordant certains délais et en faisant preuve d’humanité, parce que les travaux demandés coûtent parfois très cher.

"Et le ry de Gentissart ?", a lancé Jean-Pierre Brichart. Réponse du collège: il dépend de la Province. Comme le pertuis de Villers. "On est conscient qu’il y a un problème, cela fait partie des points noirs, a précisé Philippe Vanhollebeke. C’est une priorité dans les discussions que nous avons avec la Province, mais il faut se rendre compte que le budget pour y mener des travaux de curage est important."

Le point a finalement été voté à l’unanimité.