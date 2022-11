Villers-la-Ville : l’inquiétude grandit chez 5N Plus à Tilly

Le coup de massue, on s’en souvient, est venu à la mi-juin. Alors que les 68 travailleurs employés à Tilly redoutaient l’annonce d’une restructuration, c’est carrément son intention de fermer le site dont le groupe canadien avait fait part, déclenchant par la même occasion une procédure de licenciement collectif.

Une intention justifiée, selon un communiqué de la direction, par les investissements importants à consentir pour conserver le permis d’exploiter et remettre le site en conformité avec les normes en vigueur et celles à venir, notamment en matière environnementale. On a parlé de 6 millions d’euros et pour les Canadiens qui avaient racheté l’ancienne Sidech en 2011, cette somme ne permettrait pas d’améliorer la compétitivité, ni même la valeur ajoutée des produits. D’où cette envie de jeter l’éponge…

Depuis septembre, les travailleurs attendent...

La lueur d’espoir est arrivée, elle, au début du mois de septembre. Alors qu’on se dirigeait vers une fermeture du site, le groupe chinois Vital Materials, présent sur plusieurs continents et actif en partie dans le même type d’activités que 5N Plus, avait pris contact avec la direction du groupe à Montréal pour négocier un rachat du site de Tilly.

Depuis, il semble que ces discussions avancent bien. Des représentants de Vital Materials ont visité l’usine, et les deux groupes ont conclu une entente de principe pour favoriser l’échange des informations nécessaires à l’opération de rachat. La procédure Renault avait dès lors été suspendue. C’était en septembre et depuis les travailleurs attendent. Les réunions n’ont pas repris, la direction belge dit ne pas disposer d’information, et cela commence à être long pour le personnel.

"Les délégués demandent des informations, un business plan, mais ils n’obtiennent rien pour l’instant, confirme le secrétaire régional de la Centrale FGTB Brabant wallon, Philippe Leclercq. Les discussions sur le rachat semblent avancer mais nous, ce qui nous importe, c’est le sort du personnel. On ne sait pas s’il sera repris entièrement, partiellement, très partiellement…"

« Nous n’obtenons aucune information »

La crainte des représentants des travailleurs est que le repreneur ne poursuive l’activité que pour un ou deux produits particuliers sortant des usines de Tilly. Il n’aurait alors plus besoin de ceux qui travaillent pour la production du reste de la gamme.

"Quand on demande pour en savoir plus, la direction belge nous répond que les discussions se passent pour l’instant entre la direction du groupe au Canada et le repreneur chinois, regrette Philippe Leclercq. Nous n’obtenons aucune information, et les gens sont de plus en plus inquiets."