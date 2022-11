Les peintures à nouveau recalées à Tilly

Comme de coutume dans cette matière particulière, il y a peu de commentaires lors des débats et chacun vote selon ses convictions, sans logique de parti ou de jeux de majorité contre minorité. Cependant, lorsqu’est venu le tour du budget présenté par la fabrique d’église Notre-Dame des Affligés de Tilly, Jean-Pierre Brichart (Ensemble pour Villers), qui en est membre, a demandé la parole.

La participation communale est évaluée à un peu plus de 17 500 euros et le conseiller tillycien s’est indigné que pour la troisième fois, la commune recale la dépense de plus de 40 000 euros prévue pour la rénovation des peintures intérieures de l’édifice.

Ceux qui suivent le conseil communal villersois régulièrement se rappelleront que l’an dernier, la même discussion s’était en effet tenue, à propos de l’adéquation d’une inscription de cette dépense dans le volet ordinaire du budget, comme l’avaient souhaité les fabriciens. Pour la commune, il s’agissait d’une erreur: s’agissant d’un investissement, il fallait prévoir les travaux à l’extraordinaire.

Mais pour 2023, les fabriciens ont à nouveau inscrit ces travaux dans les dépenses ordinaires. Et la dépense a été à nouveau retoquée… Jean-Pierre Brichart a indiqué que des contacts ont été pris avec l’Évêché, qui partagerait son avis: il ne s’agit pas d’une réelle plus-value pour l’église, mais d’une réparation. Suite aux débordements d’une cuve de mazout il y a quelques années, des odeurs dérangeantes persistent à l’intérieur de l’édifice et c’est la raison pour laquelle les peintures doivent être refaites.

Pour le bourgmestre Emmanuel Burton, qui se base sur l’analyse des services communaux, les 44 000 euros demandés concernent bien la réfection complète des peintures intérieures, au-delà de la zone touchée par les débordements de mazout. Il s’agit donc d’une plus-value pour le bâtiment, qui doit être inscrite dans le budget extraordinaire…

Le budget 2023 de la fabrique d’église de Tilly a dès lors été mis au vote – et approuvé – sans inclure ces travaux.