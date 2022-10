Villers-la-Ville : qui trouvera, ce samedi, le trésor de l’abbaye ?

Une belle occasion de se plonger dans l’atmosphère des ruines la nuit, éclairées à la seule lueur des brûlots. La perspicacité des participants sera mise à contribution: ils recevront au départ un parchemin où ils découvriront la trame d’une énigme à résoudre, ainsi qu’une quinzaine de lieux marqués par une croix sur un plan et dans lesquels ils devront se rendre.

À chaque étape, il s’agira de trouver des indices pour faire progresser la quête et remonter jusqu’au coffre où les moines ont caché leur trésor. Pour y parvenir, les cinq sens des chasseurs seront mis à contribution, annoncent les organisateurs, qui y ajoutent un sixième sens, celui… de la déduction. Les épreuves seront mises en scène par des artistes, des animateurs et des personnages sans doute échappés d’un ou deux contes de fées.

Remonter jusqu’au coffre

D’accord, il y aura une sorcière. Mais c’est une exclusivité de cette 8e édition et c’est la locale de l’étape, puisque Pétronille viendra de Marbais pour jouer les trouble-fête parmi les vieux murs cisterciens. "Ne craignez rien: sous son nez crochu et son chapeau pointu, la vieille dame cache un gros cœur de citrouille", rassure-t-on à l’abbaye.

Les départs de la chasse au trésor se feront selon six créneaux horaires: toutes les demi-heures à partir de 18 h, jusqu’à 20 h 30. Pour aller au bout des épreuves et remonter jusqu’au coffre, il faut compter environ une heure et demie. À condition toutefois de ne pas oublier sa lampe de poche et de quoi écrire, ce qui est indispensable pour participer au jeu et surtout trouver la solution.

Côté pratique, on notera que les chiens ne sont pas admis pour cette activité nocturne. Un bar et une petite restauration sont prévus pour ceux que la chasse aux pièces d’or met en appétit. La participation est fixée à 10 € pour les adultes, 6 € pour les enfants de 4 à 12 ans, et c’est gratuit pour les moins de 4 ans. La réservation est indispensable, via le site internet www.villers.be.