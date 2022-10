Villers-la-Ville : incertitude sur l’éclairage public

Il y avait cependant une condition à la mise en œuvre de ce principe: une bonne partie des luminaires villersois étant alimentés par la cabine Élia de Chassart, il fallait que les autres Communes branchées sur cette même cabine marquent également leur accord. Cela concernait plusieurs Communes situées en dehors du Brabant wallon comme Les Bons Villers, Sombreffe, Jemeppe et Fleurus. Et cette dernière vient de refuser la mesure…

Les espaces publics villersois resteront-ils donc illuminés chaque nuit durant l’hiver ? À ce stade, rien n’est encore sûr.

"Lors du premier contact avec ORES, on nous avait dit que l’extinction n’était possible que si toutes les Communes acceptaient. Parce que techniquement, la manière la plus simple d’agir, c’est couper pour tout le monde au niveau de la cabine, précise le bourgmestre, Emmanuel Burton. À présent qu’une Commune a refusé, on nous dit que c’est peut-être faisable quand même, mais que ça prendra plus du temps. Il faudrait, en quelque sorte, isoler Fleurus par rapport au reste du réseau. Les responsables d’ORES cherchent une solution."

Économiser 11 000 € par mois

Il est déjà acquis que si d’autres Communes en Brabant wallon pourront mettre en œuvre cette extinction de l’éclairage public la nuit à partir du 1er décembre, ce ne sera sans doute pas possible à Villers avant le 1er janvier. Mais pour le bourgmestre Burton, cela vaut tout de même la peine d’être tenté. Notamment parce que selon les estimations, une telle mesure entraînera une économie mensuelle de 11 000 € pour la Commune. Ce qui n’est pas vraiment négligeable.

Et la sécurité ? "Nous n’avons pas interrogé la police mais on sait qu’elle n’est pas très favorable, convient le maïeur villersois. Malheureusement, dans la situation actuelle, je crains que nous n’ayons pas trop le choix. Mais j’ai déjà été très clair sur ce point: si on constate une augmentation de l’insécurité sur le territoire communal à cause de l’extinction de l’éclairage public, on demandera immédiatement de le rallumer."