Les plans et le cahier des charges ont été soumis au conseil communal villersois de mercredi soir, la dépense étant estimée à 120 000 euros. Les subsides espérés pourraient bien couvrir l’entièreté de cette somme.

Mais Pierre Voet (Écolo), qui s’est replongé dans le dossier, a déploré qu’il ait traîné durant sept ans. La Commune, maître d’œuvre, a déjà dépensé 14 000 euros en frais d’architecte pour ce projet. Le conseiller vert a par ailleurs souligné que les subsides sont garantis jusqu’en mai prochain. Le timing est donc serré, voire risqué…

Pour le bourgmestre Emmanuel Burton, compte tenu du nombre d’interlocuteurs à réunir, on ne peut pas dire que le dossier a traîné. La Régie des bâtiments est propriétaire du site, l’Agence wallonne du patrimoine doit donner son feu vert puisque l’abbaye est classée, la commune reste propriétaire du trottoir, la Province subside en partie, le fonctionnaire délégué doit délivrer le permis… Quant aux dépenses communales, elles ont permis d’avancer sur ce projet auquel tient le collège.

Côté Écolo, il n’est pas question de critiquer l’utilité de la rampe PMR. Mais Nadia El Abassi, compte tenu du délai très court fixé pour conserver le droit aux subsides, a évoqué un "dossier qui va au casse-pipe". C’est qu’à ce stade, la commune n’a pas encore de droit réel sur le sol…

« Vous pariez sur un échec, alors qu’on parie sur la réussite »

Emmanuel Burton, en réponse, a précisé que le secrétaire d’État en charge de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel, venait de confirmer par mail avoir signé la convention. Il reste juste à ajouter la signature du CEO de la Régie. "Vous pariez sur un échec, alors qu’on parie sur la réussite", a lancé le maïeur villersois.

Pour Écolo, ce mail constituant un élément neuf dans le dossier, une suspension de séance a été demandée pour examiner le document.

Au retour de cette réunion express de l’opposition, Delphine Stalmans (indépendante) a indiqué faire confiance au collège. Au contraire d’Écolo et d’Ensemble pour Villers (EPV), dont les membres ont annoncé qu’ils choisiraient l’abstention. "Ce mail ne change rien, a commenté Emmanuel Burton. De toute façon, on ne peut pas attribuer le marché si on n’a pas les subsides, et on ne peut pas lancer les travaux sans avoir de droit réel sur le sol: c’est la loi !"

Jean-Pierre Brichart (EPV), lui, est intervenu sur un tout autre plan. "Je n’ai rien contre les personnes à mobilité réduite, a-t-il précisé. Mais une dépense pareille, en période de récession… Les gens n’attendent pas autre chose que ça ? Pour moi, ce sont des dépenses de prestige. Pour 300 kg de raison que l’on récolte là-bas… À la confrérie, ce sont des gens aisés, ils peuvent faire un effort. Je demande qu’on retire ce point et qu’on revoie cela quand les temps seront meilleurs."