Villers-la-Ville : des économies, mais pas sur les décorations de Noël

Pour la maison communale qui est chauffée au mazout par exemple, la température sera de 19 degrés en semaine, de 7h à 17 h 30, puis les thermostats seront réglés sur 10 degrés le week-end et les jours fériés. On remontera à 19 degrés pour les mariages et les manifestations.

Et l’utilisation des chaufferettes électriques sera interdite dans les bureaux si la température est supérieure à 19 degrés. En parlant d’électricité, certains éclairages moins utiles, dans les bureaux et les couloirs, seront supprimés. L’éclairage naturel sera favorisé, éventuellement en revoyant la position de certains bureaux. Le personnel sera sensibilisé pour éviter, par exemple, de laisser les ordinateurs portables branchés en fin de journée, ou les chargeurs branchés en permanence en journée.

Dans les écoles aussi, la température durant les heures de classe sera de 19 degrés, et l’eau qui sort des chaudières n’excédera pas 60 degrés. Quant aux classes ou bureaux équipées de vannes thermostatiques, celle-ci sera réglée sur 3 au maximum, et en position "hors gel" en dehors des périodes d’occupation. Les portes des locaux chauffés devront être fermées pour éviter de chauffer inutilement les couloirs.

Les élèves seront aussi impliqués: en application du Plan énergie durable-climat communal, ils participeront au projet régional "Défi génération zéro watt", avec un accompagnement extérieur pour faire la chasse aux consommations électriques inutiles.

Le hall de voirie et la bibliothèque sont également concernés par les restrictions en matière de température. Quant au hall omnisports, le directeur fera des propositions la semaine prochaine pour participer également à l’effort collectif.

Le collège vient aussi de marquer son accord de principe sur l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5h du matin. "C’est une économie estimée à 11 000 € par mois, indique le bourgmestre, Emmanuel Burton. Mais il faut que toutes les Communes qui dépendent du poste Élia de Chassart marquent leur accord, parce qu’il ne dessert pas que Villers-la-Ville. Il concerne aussi Les Bons Villers, Sombreffe, Fleurus et une partie de Jemeppe. Si la mesure se concrétise, on sera de toute façon attentifs à la sécurité, et à ce que pense la police. En cas de problème, on demandera sur-le-champ de rallumer cet éclairage public."

Par contre, la commune ne renoncera pas aux illuminations de Noël: il y a quelques années, celles-ci avaient été renouvelées et tout est passé à la LED. "Sur le mois de fonctionnement, l’économie ne serait que de quelques centaines d’euros. On va les maintenir, pour ne pas encore ajouter de la morosité dans ces moments difficiles."