Cette année, ce congrès s’est tenu en deux temps. En juin dernier, les volontaires des régionales ont mené une réflexion ensemble sur ces valeurs fondamentales, et un manifeste "pour des aînés créa (c)teurs d’engagement" a été imaginé, sous la forme très graphique d’un rose des vents. Ce vendredi, c’était le deuxième temps: dans chaque régionale, ce manifeste a été présenté lors d’une journée festive. Pour le Brabant wallon, environ 250 personnes y ont participé et c’est le hall sportif de Sart-Dames-Avelines qui avait été choisi pour accueillir l’événement.

Il est vrai qu’Énéo est surtout connu du grand public pour les animations que l’association organise dans les communes, avec notamment de nombreux cours de sports et des activités physiques pour les aînés. Vendredi à Sart, on pouvait d’ailleurs s’initier à la danse en ligne, à la marche nordique, à la "viactive" qui est une gym douce venant du Canada et que peuvent faire même les personnes à mobilité réduite, au pickleball, à l’indiaka…

Enéo propose aussi au quotidien des activités culturelles, des tables de conversation en langue étrangère, des parties d’échecs, des jeux de société ou encore du whist et ces animations étaient représentées vendredi, avec également une exposition des œuvres artistiques des membres.

"Avant la période Covid, Enéo comptait environ 6 000 membres en Brabant wallon, explique Sylvie Petit, la responsable de la régionale. Comme tout l’associatif, nous avons connu un fort ralentissement et à présent, ça redémarre. On doit être près de 5 200. La plupart des aînés arrivent via les activités qui sont organisées, et un certain nombre s’investissent, deviennent volontaires pour des animations, pour la gestion des groupes locaux…"

Énéo cultive également la militance. Le manifeste dévoilé vendredi matin par le président de la régionale Jean Vanden Hoof évoque d’ailleurs la volonté des aînés de faire leurs propres choix, de participer aux défis du temps comme le climat ou la numérisation (lire dessous), de prendre soin d’eux et des autres, et également d’influencer les décisions politiques.

Bref, de continuer à être des acteurs de la société. "Dans les régionales, les volontaires évoquent certaines préoccupations, y réfléchissent, construisent des projets ou élaborent des revendications, explique Philippe Bodart, le président de la commission sociale d’Enéo. Ensuite, cela remonte à l’échelon supérieur, et des revendications politiques peuvent ainsi être portées par le mouvement, en espérant un changement sociétal. C’est le principe de l’éducation permanente."