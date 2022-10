Pas de subside pour les spectacles de Villers : Patrick de Longrée « ne mérite pas ce mépris »

La ministre lui a répété les arguments déjà développés au Parlement de la FWB : le manque de qualité artistique et culturelle du projet et d’adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise en œuvre de celui-ci étaient épinglés par la commission d’avis. La ministre se bornant, dit-elle, à suivre cet avis "largement défavorable".

"L’accessibilité (NDLR : à la culture) est au cœur de ma politique. À mes yeux, il est impératif de préserver et de maintenir l’offre culturelle et artistique la plus variée et la plus diversifiée, et ce, au bénéfice premier des publics", a affirmé Bénédicte Linard (Écolo).

Les nouveaux éclaircissements de la ministre n’ont pas satisfait les députés Benoit Dispa (LE), Olivier Maroy (MR) et Dimitri Legasse (PS).

« Cet opérateur ne mérite pas le mépris que vous lui adressez »

"Votre discours sur l’accessibilité ne doit tromper personne, a répliqué Benoit Dispa. Sans doute, considérez-vous que les prix pratiqués sont trop élevés et que le droit d’entrée n’est pas conforme à votre vision de l’accessibilité. Cependant, un spectacle qui réunit 21 000 personnes chaque été est accessible au public. Sur tous les critères que vous invoquez, vous faites erreur. Je vous invite à reconnaître votre erreur, à changer votre point de vue et à nouer un dialogue respectueux et positif avec cet opérateur, qui ne mérite pas le mépris que vous lui adressez."

Olivier Maroy estimait, lui, que la ministre se retranchait trop facilement derrière la commission d’avis : "Il existe des instances d’avis et ces instances sont utiles. Comme leur appellation l’indique, ces instances rendent des avis ; il n’est donc pas question que le pouvoir politique abandonne la capacité de décision. Ces instances rendent un avis et la ministre peut parfaitement s’en écarter. En l’occurrence, dans le cas qui nous occupe, je reproche à l’instance d’avis d’avoir inventé des critères qui n’existent pas dans le décret."

« Vous pouvez me faire chanter Ramona »

Le député jauchois fait référence aux reproches faits par la commission d’avis à propos de l’absence de parité de genre dans le choix des metteurs en scène, bien que la ministre affirme que ce critère n’était pas déterminant dans sa décision de ne pas accorder les subsides . "Vous pouvez me faire chanter Ramona, la commission d’avis justifie que la qualité artistique et culturelle du projet n’est pas respectée, notamment, à cause de l’absence de parité de genre et de renouveau dans le choix des metteurs en scène. Ce critère n’est pas repris dans le décret de 2003. Il a été introduit dans sa nouvelle version en juillet 2022 (NDLR : postérieure à la demande de subvention)."

Pas de subsides en 2023

Les députés voulaient aussi savoir, comme Patrick de Longrée si le prochain spectacle villersois "Lucrèce Borgia", en 2023, pourrait bénéficier d’une subvention exceptionnelle. "J’ai rappelé (à Patrick de Longré) la possibilité de faire une demande auprès de la Loterie nationale, a répondu la ministre Linard. En l’état, cela me semble être la meilleure piste à suivre."

C’est peu dire que les députés Dispa et Maroy ont peu apprécié : "Le renvoi de l’opérateur vers la Loterie nationale est une fin de non-recevoir. Personne n’est dupe : vous n’en voulez plus. Cette attitude traduit votre mépris à son égard", a commenté Benoit Dispa.