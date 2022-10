Semaine des sentiers: des passages de clôture pour poursuivre sa balade dans les prairies

Si vous répondez par l’affirmative à ces différentes questions, nul doute que vous ne serez pas insensibles aux activités proposées dans le cadre de la Semaine des sentiers. Cette organisation de Tous à pied, qui se veut la voix des piétons en Wallonie et à Bruxelles, a débuté lundi et se prolonge jusqu’à ce dimanche 16 octobre, date où la plupart des activités grand public sont organisées (voir programme ci-dessous).

Ces différentes activités permettent souvent d’apprécier le travail d’associations de bénévoles pour protéger et valoriser chemins, sentiers, venelles, impasses, ruelles, trottoirs…

Passages de clôtures

C’est le cas, par exemple, du côté de Genappe avec Chemins 141 et de Villers-la-Ville avec Sentiers libres. Ce dimanche, ces deux associations proposent de redécouvrir des sentiers souvent oubliés parce qu’ils traversent des prairies ou pâtures clôturées.

À Genappe, Chemins 141 propose de découvrir le sentier 83 qui relie Promelles à Fonteny. Il traverse une vaste pâture divisée en parcelles clôturées.

Les tourniquets jalonnant le tracé ont disparu et depuis plus de 10 ans, Chemins 141 regrette la difficulté d’utiliser ce sentier pittoresque qui permet d’éviter les rues et routes dans des lotissements.

"À l’occasion de cette Semaine des sentiers, la commune de Genappe a consacré un budget pour aménager les passages de clôtures, se réjouit Colette Wibo de Chemins 141. I l y avait cinq aménagements à réaliser et, dans ce cadre, notre collaboration avec la Commune fonctionne très bien."

Dimanche, les promeneurs sont invités à une balade de 6 km (2h environ) au cours de laquelle le sentier 83, dénommé "du Fonteny" sera inauguré.

Colette Wibo en profitera pour rappeler l’ABC du bon comportement des promeneurs comme éviter tout comportement agressif et, par exemple, s’écarter des vaches proches de leurs jeunes veaux.

"C’est pourquoi les chiens ne sont pas autorisés à nous accompagner ce dimanche, poursuit Colette Wibo. Les promeneurs ne sont généralement pas indisciplinés mais quand ils le sont, cela donne des arguments aux propriétaires des terrains."

Des échaliers

Le chemin Taillis-Loquet à Sart-Dames-Avelines.

Du côté de Villers-la-Ville, c’est à Sart-Dames-Avelines que, dimanche, Sentiers libres organise la Balade des Échaliers Sartois.

L’échalier est utilisé depuis le moyen âge pour pour passer au-dessus des clôtures sans perturber le bétail.

"Dans notre cas, on traverse une prairie avec des moutons et nous avons installé deux échaliers avec la collaboration du propriétaire", indique Luc Deffense de Sentiers libres.

Réalisés à partir de matériel entièrement recyclé, ces deux échaliers permettent aux promeneurs de continuer un sentier sans perturber la sécurité de l’élevage et, ici à Sart, de relier le chemin Taillis-Loquet au chemin de la Vallée sans devoir emprunter la rue Houlette.

"Sans ces aménagements, il est difficile aux promeneurs pédestres d’emprunter ce sentier, poursuit Luc Deffense. On a déjà réalisé des tels aménagements du côté de Strichon. Et cela prouve qu’il y a moyen de trouver des accords avec les propriétaires terriens. On en profitera aussi pour poser deux panneaux commémoratifs"

Ces associations citoyennes n’organisent pas que des balades, elles œuvrent tout au long de l’année pour assurer l’entretien des sentiers et assurer le suivi des sentiers disparus.

"Réhabiliter les sentiers, les entretenir, c’est parfois beaucoup de travail", assure Colette Wibo. Une bonne raison pour soutenir leur action.

Inauguration et promenade sur le sentier 83, rendez-vous le dimanche 16 octobre (10 h) rue de la Cressonière, près du RAVeL à Vieux-Genappe. Longueur: 6 km. Durée: environ 2 h. Renseignements: Colette Wibo 0478 922 288 ou Aude Roland 067 794 272. www.chemins141.be

La Balade des Échaliers Sartois, rendez-vous le dimanche 16 octobre à 10 h 30 au 39 Rue Ernest Deltenre, 1495 Sart-Dames-Avelines (devant le magasin l’Epice Locale de Sart-Dames-Avelines). Participation aux frais consciente. lucdeffense66@gmail.com www.sentierslibres.be

Réhabilitation (chantier de débroussaillage) à Virginal

À Ittre, le groupe Sentiers i3 vous fixe rendez-vous à la rue Paisible (Virginal) au début du sentier S91 l e samedi 15 octobre de 10 h 30 à 12 h 30.

Après le débroussaillage, tenue d’un moment de détente entre tous les acteurs pour clôturer chaque opération (soupe, drink,…) dans une ambiance conviviale

Guy Godeau, collectif Sentiers i3, groupe d’habitants de la Commune d’Ittre, O472 90 00 96 sentiers.ittrois@gmail.com

Balade dans la forêt interdite (spécial Halloween) à Rixensart

Le samedi 5 novembre de 18 h 30 à 20 h 00 et 20 h 30 à 21 h 00. Cela devient une tradition: les Fabelutes (Céline Capouillez et Vincent Leclercq) vous accompagneront en contes et en musique pour une balade d’Halloween au cœur du bois communal.

Des histoires fantastiques aussi drôles qu’inquiétantes seront au menu !

Accessible dès 8 ans. Rendez-vous 15 minutes avant l’heure du départ, devant l’entrée de la bibliothèque De Troyer.

communication@ccrixensart.be. Réservation préférable. Gratuit.