Le directeur artistique a, dès lors, écrit à la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Écolo), pour répliquer aux arguments que celle-ci avait développés au parlement pour justifier le refus de subventionner le spectacle villersois.

Pour Patrick de Longrée, les arguments avancés sont des prétextes: "J’ai plutôt l’impression que, comme le faisaient remarquer les députés Maroy et Dispa, on cherche à abattre un spectacle à succès. Je ne vois pas d’autres raisons."

D’autres raisons ont pourtant été formulées par la ministre, qui suivait la commission d’avis.

"On nous reproche le peu de place accordée à l’écriture contemporaine, note Patrick de Longrée. Mais si la ministre avait assisté au spectacle, elle aurait pu constater combien le traitement de notre “Roméo et Juliette” était contemporain, non seulement au niveau de sa forme ou du texte, mais aussi et surtout au niveau du fond. La mise en scène démontrait de manière explicite les travers du patriarcat."

La référence à la question du genre n’est pas innocente. La commission d’avis – qui fut donc suivie par la ministre – a déploré le manque de parité de genre dans le choix des metteurs en scène. "Il y a quelque chose d’absurde dans ce critère de parité de genre, estime Patrick de Longrée. En effet, même si nous n’avons engagé que des metteurs en scène sur nos productions, ils sont toujours accompagnés de collaboratrices artistiques (créatrice des costumes, créatrice des combats, créatrice des chorégraphies, créatrice des maquillages, assistante à la mise en scène, etc.) qui sont bien supérieures en nombre que les collaborateurs masculins. Est-il plus équitable de faire le contraire ? Poser la question, c’est y répondre !"

Patrick de Longrée se dit déçu, a l’impression d’être considéré comme un "commercial": "Nous avons le sentiment que vous utilisez des critères sans fondement pour masquer la vraie raison qui est que vous ne voulez pas soutenir notre type de spectacles dont vous ne voulez pas reconnaître les qualités artistiques, écrit-il à la ministre. Tous ceux qui nous connaissent, ou qui prennent la peine d’assister à nos productions, savent que notre moteur n’est pas commercial mais artistique."

Des places 2€ plus chères, l’année prochaine

Dans son courrier, Patrick de Longrée demande – sans grand espoir – une subvention ponctuelle de 40 000 € pour la production de l’été 2023, Lucrèce Borgia. "Pour les années suivantes, nous introduirons un nouveau dossier de demande de subvention pluriannuelle", assure le directeur artistique de Del Diffusion.

Sans ce subside de 40 000 €, le prix des places sera augmenté de 2 €. Cet été, il fallait débourser 38 € pour assister à Roméo et Juliette dans les ruines de Villers-la-Ville.

Le prix "élevé" des places était aussi avancé pour refuser la subvention. "Nos spectacles s’adressent au plus grand nombre. Le prix des places est fixé sur base de ce que coûte le spectacle. Penser que nous engrangeons beaucoup d’argent ne correspond pas à la réalité".