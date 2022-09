Villers-la-Ville : une facture de 320 € adressée à Extinction Rébellion

Confirmation: la facture est bien arrivée chez ce citoyen, et elle demande à l’association de régler à Villers-la-Ville un montant de 350 €. Comme on peut s’en douter, Extinction Rébellion la conteste. Dans un communiqué émis en réaction à l’attitude de la Commune, l’association évoque une "pénalité sans fondement légal" pour sanctionner la tenue de cette assemblée populaire sur le site de la maison communale durant l’événement organisé par le collège.

"Le salon du véhicule électrique n’était pas sur un espace privatisé mais bien dans un parc public ouvert en tous sens, argumente l’association. Les visiteurs avaient la totale liberté de déambuler ou de s’asseoir à n’importe quel endroit. Reprocher le calicot Extinction Rébellion sur un lieu public est incompréhensible du fait du caractère non violent du mouvement […]. Le groupe de citoyens en assemblée populaire ne s’est jamais vu présenter à payer un droit d’emplacement lors du salon. Aucun formulaire de participation n’a été signé. Il n’a eu aucun blocage empêchant les visiteurs de se rendre librement au salon."

Extinction Rébellion estime aussi que le groupe de parole n’a pas occupé la place d’un exposant lors de l’événement du 11 septembre dernier, et souligne que le climat était pacifique ce jour-là.

Les activistes en profitent surtout pour en rajouter une petite couche et à nouveau contester, comme ils le font depuis la première édition, l’événement communal. Ils en demandent d’ailleurs l’annulation.

"Face à la crise écologique, le rôle d’une Commune est de mettre en place les infrastructures pour une mobilité active et durable. Or ce salon promeut une augmentation de la consommation électrique alors même que nos gouvernements fédéraux et régionaux prônent la modération énergétique. Un salon de la consommation électrique n’a plus aucun sens à notre époque."