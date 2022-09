Villers-la-Ville: un raisin « impeccable » pour les vendanges

"C’est ça, être vigneron en Belgique, sourit le président, Christophe Waterkeyn. Mais de toute façon, comme chaque grappe est triée à la main pour retirer les grains qui ne conviennent pas et que le raisin passera ensuite une nuit à 26° dans le chai, tout sera bien sec. Nous sommes une trentaine, on a toute la main-d’œuvre qu’il faut. Et cette année, le raisin est impeccable. Avec l’été que nous avons vécu, l’acidité est faible et il y a beaucoup de sucre. C’est vraiment une bonne année."

On est donc loin du cauchemar de l’an dernier, avec l’été pluvieux qui avait favorisé l’attaque du mildiou. Le peu de grains rescapés avait servi à faire un rosé qualifié de "technique", et la production n’avait pas atteint les 100 bouteilles. Ce samedi en revanche, il y avait fort peu de déchets sur les tables de tri où la consigne pour ceux qui travaillent ciseaux en main est simple: enlevez les grains que vous n’avez pas envie de manger.

Nathalie Schuurbiers, nouvelle maître de chais

Évidemment, il reste à faire un bon vin de tout cela mais certains affirment que la qualité du raisin, c’est déjà 80 % du travail. Pour le solde, avec notamment la macération carbonique caractéristique du vin rouge produit par la confrérie à l’abbaye, ce sera en bonne partie entre les mains de la nouvelle maître de chai, Nathalie Schuurbiers.

Depuis quelques années, elle se forme en interne au contact des confrères plus expérimentés, et son métier dans un laboratoire lui apporte la rigueur nécessaire pour mener à bien les diverses opérations de vinification.

"J’ai commencé en 2015, explique-t-elle. Lors de vacances passées avec mon mari au milieu des vignes, on avait envie de faire du vin. Et comme nous habitons l’entité, on s’est dit qu’une fois rentrés, on irait voir ce que fait la confrérie à l’abbaye. J’ai rapidement pris goût au travail de vinification. On est ici dans un esprit de transmission, toutes les informations sont communiquées pour développer le savoir-faire du groupe."

Un kilo de raisins pour 75 cl de vin

La maître de chai avait déjà hâte, samedi, d’utiliser la nouvelle cuve thermorégulée acquise par la confrérie. Plusieurs facteurs entrent en jeu mais en moyenne, on compte qu’un kilo de raisins permet de produire une bouteille de 75 cl de vin. Avant les vendanges du regent (rouge) ce samedi, les confrères avaient déjà récolté dans le courant du mois de septembre 127 kg de phoenix (blanc).

En réalité, le travail de la confrérie du vignoble ne se limite pas à la production du vin. Plusieurs projets sont en cours comme la contribution au 9e jardin à aménager dans l’enceinte de l’abbaye. Il s’agira d’une parcelle conservatoire où seront plantés de vieux cépages oubliés de Belgique. Une vingtaine de variétés sont pour l’instant en pépinière dans un coin du vignoble, résultat de plusieurs années de recherches et de bouturage.

La confrérie a également planté, sur une terrasse accessible aux visiteurs de l’abbaye, deux lignes de ses cépages phares, c’est-à-dire du regent et du muscaris. Et elle espère aussi la concrétisation d’un dossier dont il est question depuis quelques années: la construction d’une rampe pour que les personnes à mobilité réduite puissent accéder au vignoble.