Villers-la-Ville : le Répit des Censes est officiellement lancé

L’expérience les a marquées. "On a constaté qu’il manquait un maillon dans la chaîne, un espace permettant aux jeunes qui connaissent ce genre de problème de souffler un peu, sans la pression scolaire et un peu en dehors de la famille", expliquent-elles.

Ces deux professionnelles qui ont plus de 15 ans d’expérience dans le secteur ont alors planché sur leur projet. Voilà comment est née l’idée du Répit des Censes, inauguré ce week-end au sein d’une ferme à Sart-Dames-Avelines: un lieu où les jeunes peuvent reprendre confiance en eux au contact des animaux et de la nature, et retrouver une relation plus apaisée aux autres et à leur environnement.

Travailler en collaboration avec les écoles et les organismes spécialisés

Le concept consiste à travailler en collaboration avec les écoles et les organismes spécialisés, pour proposer deux jours par semaine d’accueillir ces enfants ou adolescents – la tranche d’âge visée est de 5 à 14 ans – en décrochage, parfois à la limite de la pédopsychiatrie.

Au Répit des Censes, après un accueil bienveillant, ils peuvent commencer la journée en nourrissant les animaux de la ferme, se dépenser en amenant la paille ou le foin, ramasser les œufs au poulailler, faire une pause pour caresser des lapins, cuisiner un peu l’après-midi et constater qu’il y a des activités qu’ils aiment et dans lesquelles ils ne sont pas confrontés à l’échec…

Le projet, inédit dans la province, a séduit de manière large: un financement participatif a permis aux deux fondatrices de récolter 4 000 €, et un dossier envoyé pour répondre à un appel à projets de la Fondation Roi Baudouin leur a permis de décrocher un prix ainsi qu’un financement. La Province du Brabant wallon, elle aussi convaincue, a apporté en février dernier plus de 14 000 € pour contribuer aux travaux d’infrastructure.

« Pour l’instant, c’est une activité bénévole »

Une ancienne écurie pour chevaux a ainsi pu être transformée, avec la collaboration des proches, en local chaleureux avec vue sur la campagne villersoise pour accueillir les jeunes dans de bonnes conditions. Quelques stages ont été mis sur pied durant les vacances de Pâques, et deux premiers enfants ont été accueillis deux jours par semaine d’avril à juin, ce qui leur a permis d’achever leur année scolaire.

Pour compléter le financement de l’activité principale, le Répit des Censes accueille aussi de temps en temps du team building d’entreprises.

"Pour l’instant, c’est une activité bénévole: nous gardons notre travail et on peut donc accueillir deux jours par semaine ces jeunes qui éprouvent des difficultés à gérer leurs émotions, expliquent Vanessa Frère et Stéphanie Ghigny. Mais nous avons plein d’idées pour la suite…"