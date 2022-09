Villers-la-Ville : la Commune relance les achats groupés

La Commune relance donc cette action cette année. Ces achats concernent principalement l’achat d’électricité verte, mais il est également proposé d’organiser des marchés groupés pour les travaux d’isolation, l’installation de panneaux photovoltaïques ainsi que l’acquisition d’éclairages LED.

On l’aura compris, l’objectif est d’arriver, en regroupant les citoyens, à un volume d’achat qui permet de mettre les fournisseurs en concurrence, et ainsi d’obtenir de meilleurs prix. La force du groupe et la solidarité constitueront des outils pour tenter de compenser, au moins en partie, les hausses de prix actuelles.

Pour organiser: Wikipower

Il s’agit aussi d’informer au mieux les citoyens. "Selon le dernier rapport de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) datant de juillet 2022, seul un ménage sur dix en Belgique opte pour l’une des formules d’énergie les moins chères, constate la Commune. Ainsi, les dix formules de contrat variable d’électricité les plus chères représentaient 39% des clients en Wallonie, soit 515 000 ménages et les moins chères seulement 10%."

Pour organiser ces achats groupés, c’est Wikipower qui a été choisi à Villers. Ce qui a donné lieu à quelques controverses… "Nous avions lancé un appel d’offres, on a reçu trois candidatures et la plus intéressante était celle de Wikipower: c’est donc elle qui a été sélectionnée, tout a été fait dans les règles", rappelle l’échevin de l’Énergie, Marc Druez.

Réunion info le 4 octobre

Une réunion pour ceux qui souhaitent obtenir plus d’informations sera organisée le mardi 4 octobre à 20 h 30 à la maison communale.

Concrètement, pour l’achat groupé d’électricité, les Villersois intéressés pourront s’inscrire – c’est gratuit – jusqu’au 31 octobre via le site internet communal ou un formulaire papier. Avec la liste des inscrits, Wikipower mettra les fournisseurs en concurrence puis retiendra le plus avantageux.

Des offres personnalisées seront alors transmises à partir du 7 novembre à ceux qui sont inscrits. Ceux-ci seront alors libres d’accepter ou pas. Et si c’est oui, le participant ne devra faire aucune démarche administrative: Wikipower s’occupe de tout.