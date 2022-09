Villers-la-Ville: l’espace de coaccueil de Marbais transformé en crèche

Souci: l’ONE a revu sa position à propos de ces lieux de coaccueil, qu’elle veut voir disparaître dans les années à venir. La Commune et le CPAS ont dès lors décidé de créer une nouvelle crèche sur place, et ce sont les services communaux qui ont assuré les travaux pour que tout soit conforme aux normes en vigueur, que l’on sait strictes.

«Ne pas perdre les places d’accueil»

"L’objectif était de ne pas perdre les places d’accueil, même si on doit se conformer aux règles qui imposent que le nombre de lits soit un multiple de sept. On est donc à 14, indique le nouveau président du CPAS villersois, Vincent Decoux. Nous voulions aussi conserver les emplois, et les anciennes accueillantes ont été engagées. Ce qui fait trois plein-temps, et un mi-temps."

Les travaux sont terminés et lundi soir, le ruban inaugural a été coupé. La nouvelle crèche, agréée par l’ONE, s’appellera désormais Les Pious-Pious.

La cheffe du service "petite enfance", Gaelle Gastmans, a souligné lors de cette inauguration les changements apportés par la réforme des milieux d’accueil. Et pour elle, le moindre n’est pas que les accueillantes seront désormais salariées, avec donc un vrai statut et une stabilité d’emploi. "Il était temps", a soufflé Gaelle Gastmans.

Pour la députée provinciale en charge de la petite enfance, Sophie Keymolen, il est évident que mener des projets en la matière, dans le contexte actuel, est compliqué pour les pouvoirs locaux. Transformer les lieux de co-accueil en crèche n’est pas encore très courant. "Mais je pense que vous avez pris le bon virage", a-t-elle affirmé aux représentants communaux.

Créer aussi une crèche de 70 places

Du côté du collège villersois, on n’a pas fait mystère d’un grand projet en cours d’élaboration, et qui amènera la Commune à solliciter à nouveau la Province. L’idée est en effet de créer une crèche de… 70 places. Tanguy Stuckens, président du collège provincial, par ailleurs en charge des finances, était présent lui aussi et sait donc désormais à quoi s’en tenir… "Votre projet sera attentivement analysé et, comme tous les projets de ce type, il fera l’objet d’un soutien provincial, s’est-il avancé. L’accueil de la petite enfance est un sujet important pour la Province. Nous regrettons d’ailleurs que le budget consacré à soutenir les travaux de mise en conformité de places existantes soit plus important pour l’instant que celui qui concerne la création de nouvelles places."