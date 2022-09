Le groupe militant Extinction Rebellion aura droit à sa facture

Arrivés avec des drapeaux, ils se sont installés dans l’enceinte de la maison communale pour dialoguer à une vingtaine, d’après l’association. Plutôt la moitié, selon les organisateurs du salon… Quoi qu’il en soit, via un communiqué, les protestataires se réjouissent d’avoir tenu cette assemblée pour "rebaliser les élus politiques". Pour les activistes, l’assemblée villersoise a prouvé que le citoyen est capable de prendre part au débat politique.

"Dans bien des dossiers, Villers-la-Ville est une commune représentative des dérives démocratiques, attaque Extinction Rébellion. Le salon de la consommation électrique est l’exemple même de la déconnexion du politique par rapport à la réalité sociale." Et de s’en prendre aussi, dans la foulée, à la Région wallonne, qui "octroie de l’argent public pour des bornes de recharge, alors que l’expérience prouve l’inusage de celles-ci."

Des exposants comme les autres

Du côté du collège communal, on s’en doute, on n’a pas vraiment la même lecture de la manifestation de dimanche. Selon les échevins villersois, les activistes cherchaient l’incident pour pouvoir faire davantage faire parler d’eux, mais personne n’est tombé dans le piège. Même lorsqu’ils se sont assis en cercle au milieu de leurs calicots pour organiser cette assemblée en plein air débattant des impacts négatifs de la mobilité électrique.

"Par contre, puisqu’ils ont occupé pendant un certain temps un espace à l’intérieur du salon pour vendre leurs idées, nous avons estimé qu’ils étaient des exposants comme les autres, lâche le bourgmestre Emmanuel Burton. Il n’y a pas de raison qu’ils bénéficient d’un passe-droit alors que les autres participants ont payé pour prendre part à notre événement. S’ils avaient juste fait un tour des stands et pris une boisson, ils auraient été considérés comme des membres du public. Mais ce n’est pas qui s’est passé. Nous avons donc adressé une facture à une personne qui faisait partie de ce groupe, et que nous avions identifiée. Le droit est ouvert auprès du receveur, nous n’avons pas encore eu de retour…"