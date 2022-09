Un week-end dédié au Moyen Âge à l’abbaye de Villers-la-Ville

C’est ce genre de sensation que ressentiront sans doute ce week-end ceux qui déambuleront dans les ruines. En effet, l’abbaye vivra à l’heure de ses quatrièmes "Médiévales"( www.villers.be), organisées en collaboration avec la Cour des Miracles et les Archers de Saint-Pierre. L’objectif des organisateurs est de plonger le visiteur en plein Moyen Âge pour qu’il découvre les us et coutumes de l’époque, les métiers, la gastronomie ou encore la vie quotidienne.

Ainsi, plusieurs compagnies de reconstitution, dont on sait qu’elles réunissent des passionnés toujours prêts à échanger sur leurs connaissances historiques, établiront leur campement samedi et dimanche au cœur du monastère. On pourra notamment voir comment se fabriquaient les bijoux, prendre un petit cours de calligraphie, acheter un costume d’époque ou encore des accessoires réalisés par des artisans.

Ceux qui aiment l’action seront servis: un tournoi d’archerie médiévale réunira près de 150 adeptes de l’arc nu (style d’arc rudimentaire utilisé dans les compétitions internationales) tirant des flèches en bois. Ils viendront d’un peu partout en Europe. Le public pourra aussi assister à une reconstitution de tirs de bataille. De quoi se rendre compte, bien concrètement, du contenu de l’expression "une pluie de flèches"et des dégâts que cela devait faire dans les rangs des belligérants.

Une quarantaine de participants reconstitueront aussi des combats à l’épée, protégés par des broignes, des cottes de mailles ou des armures. Si les armes vont s’entrechoquer, on chantera et on dansera aussi ce week-end à l’abbaye, avec des troubadours et le groupe La Mesnie Hellequin. Des jongleurs, magiciens et autres saltimbanques ajouteront à l’ambiance.

Les Médiévales seront accessibles les deux jours de 10h à 18h. Entrée: 9 € pour les adultes; 4 € pour les enfants de 6 à 12 ans.