«N’existe-t-il aucune femme capable de mettre en scène, à Villers?»

Après avoir été interrogée par le député Olivier Maroy (MR) en séance plénière, la ministre est revenue sur le sujet à la demande du député Benoît Dispa (LE) et de la députée Hélène Ryckmans (Écolo).

Comme elle l’avait fait à l’attention d’Olivier Maroy, la ministre a expliqué qu’elle avait décidé de ne pas accorder de subsides parce que la production villersoise n’accordait pas assez de place à l’écriture contemporaine et que le prix des places y était "très élevé".

La commission d’avis a aussi regretté l’absence de diversité de genres au sein des œuvres et metteurs en scène choisis. S’il loue l’objectif de parité à atteindre, le député Dispa, comme le député Maroy avant lui, estime qu’il y a, ici, un abus.

Un avis qui n’est pas partagé, du tout, par Hélène Ryckmans: "Il est essentiel que nous rattrapions le retard de l’histoire et que les femmes puissent enfin trouver et garder leur juste place dans l’expression théâtrale et musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles. N’existe-t-il aucune œuvre écrite par une femme dans le théâtre de répertoire qui mérite d’être mise en scène? N’existe-t-il aucune femme qui serait en mesure de recevoir la confiance de la production pour mettre en scène un spectacle dans les ruines de l’abbaye de Villers? Plusieurs femmes ont pourtant démarché la production ces dernières années, sans recevoir de réponse favorable."

La ministre Linard a alors abandonné le cas particulier villersois: "Les inégalités du secteur ont été objectivées et référencées dans une étude récente de l’université de Liège. Malgré un pourcentage de diplômées s’élevant à 59%, la part des femmes dans les métiers artistiques dans les programmations est drastiquement basse. Ainsi, en 2019-2020, on recense 37% de metteuses en scène contre 63% de metteurs en scène. Sur ces mêmes années, on observe des programmations globalement masculines, avec une répartition à 60% d’un côté et 40% de l’autre. Pire: l’étude montre que sur l’ensemble des secteurs et des opérateurs sous contrat-programme ou bénéficiant d’une aide au projet pluriannuel, en 2018 et 2021, 58% des directions sont masculines, 28% sont féminines et 14% mixtes. En ajoutant le critère de la masse budgétaire à gérer, le fossé se creuse encore plus".