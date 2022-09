Villers-la-Ville: le système de portiques «fonctionne bien»

On rappellera que ceux-ci – un côté Chalet de la Forêt, deux côtés Moulin – sont placés pour préserver les arcades restaurées depuis l’été 2021. Et que si ces arcades n’ont plus été endommagées, les portiques, eux, ont souvent été touchés et plusieurs fois arrachés par des camionneurs connaissant manifestement fort mal la hauteur de leur véhicule…

Dans sa question, André Antoine a notamment rappelé qu’il avait un temps été question de placer des caméras ANPR avec détection de la hauteur des camions, pour relever les plaques en cas d’infraction. On parlait aussi d’aménagements définitifs pour 2023, et le député voulait donc savoir où en est.

Le ministre régional de la Mobilité a répondu que depuis plusieurs accidents de 2021, un renforcement visuel des portiques a permis d’éviter les incidents majeurs. Du moins jusqu’au 24 mai dernier, quand un camion a heurté la poutre supérieure d’un des dispositifs. Après réparation, un nouvel accident s’est effectivement produit, sur le même portique, le 12 juillet.

Le coût de la réparation est de 6 000 € et naturellement, ces travaux sont facturés aux contrevenants.

Un portique «fusible» en réserve

"Bien que la signalisation ait été renforcée, le marquage au sol n’a pas encore pu être mis en place. Il le sera sous peu, a ajouté Philippe Henry. Outre le renforcement du marquage, il est également prévu de renforcer le portique d’approche en remplaçant une partie des chaînes par des tubes verticaux, plus dissuasifs pour les véhicules trop hauts. Il s’agit d’une opération peu onéreuse qui sera réalisée par la Régie et qui accroîtra sensiblement l’alerte du chauffeur qui voudrait braver les interdictions de franchissement. Le stockage d’un portique “fusible” de réserve permettra également d’en effectuer le remplacement plus rapidement."

En ce qui concerne l’ajout de capteurs de hauteur et de caméras ANPR, il apparaît que le coût est évalué à 140 000 €. Ce qui est très important, en regard du montant d’une réparation de portique, sachant que ceux-ci devraient tout de même être maintenus puisque les caméras n’empêchent pas les contrevenants potentiels de violer les interdictions.

L’aménagement définitif prévu pour 2024

"En définitive, le système actuel fonctionne bien, conclut Philippe Henry. Le chauffeur à l’origine du dernier accrochage a bien été averti par la signalisation et le portique d’alerte: il a sciemment continué son chemin en bravant les interdictions et il a été arrêté par le second portique destiné à empêcher d’aller plus loin et d’accrocher les arches. Concernant le projet d’aménagement définitif, sa programmation budgétaire est toujours prévue en 2023, et sa réalisation en 2024."