Trop cher, ou pas assez paritaire, le «Roméo et Juliette» de Villers?

La société Del Diffusion assure la production et la création des spectacles théâtraux d’été à Villers-la-Ville, qui s’y donnent depuis 1987. Elle n’a pas obtenu un subside espéré de 40 000 € pour son spectacle Roméo et Juliette.

"C’est un succès “made in chez nous”. Logiquement, on se dit que la Fédération Wallonie-Bruxelles devrait soutenir ce succès, devrait en être fier. Et pourtant, par deux fois, en 2020 puis en 2021, la ministre Linard a refusé de reconduire les subventions octroyées", au spectacle villersois, se plaint Olivier Maroy.

Le député orp-jauchois comprend mal les raisons du refus: "On justifie l’arrêt de la subvention par le fait que le spectacle bénéficie de subsides venant d’autres niveaux de pouvoir et parce qu’il y a des sponsors. Faut-il être en déficit pour bénéficier de subsides? Y a-t-il une prime à la mauvaise gestion? Le succès et l’ambition ne méritent-ils pas d’être soutenus?"

Un problème de parité, pour «Roméo et Juliette»?

La commission d’avis – qui fut donc suivie par la ministre – note aussi le manque de parité de genre dans le choix des metteurs en scène, rapporte le député Maroy, sans l’accepter: "J’ai beau avoir lu et relu les décrets, l’ancien et le nouveau, je ne trouve pas ce critère. La parité n’est pas réclamée poste par poste. La parité est un objectif à atteindre. Ce n’est pas un critère contraignant".

«Le problème, c’est le prix des places»

La ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Écolo), lui a répondu que la parité n’était pas la raison du refus: "Mon objectif est que la culture, dans toute sa diversité, puisse atteindre son plus large public. En ce qui concerne Villers-la-Ville, la commission d’avis s’est prononcée au regard du décret. Elle a remis deux avis successifs négatifs après avoir remis un avis déjà réservé, en 2019, alors que je n’étais pas encore là (comme ministre). Que dit la commission d’avis pour 2021? Que deux critères sur quatre ne sont pas rencontrés. Le premier, c’est le peu de place laissée à l’écriture contemporaine; le deuxième, c’est celui de l’accessibilité, au regard du prix élevé des places (NDLR: 38 €, 33 € en prévente). La commission a exprimé un regret en ce qui concerne la question du genre. Mais les deux critères sont bien ceux repris dans le décret", affirme la ministre.

«Résultat, le prix des places va augmenter de 2 €»

Une réponse qui n’a pas convaincu Olivier Maroy: "Les 12 ministres de la Culture précédents ont toujours accordé (le subside). Il a fallu attendre la ministre Linard… La ministre dit qu’elle veut atteindre un plus large public. Pense-t-elle que 21000 personnes viendraient assister à un spectacle dans les ruines de Villers si ce n’étaient pas des grands classiques. Elle trouve le prix des places trop cher pour cette production qui emploie tout de même 75 personnes. Le résultat de cette décision, c’est que le prix des places va augmenter de 2 € l’été prochain."

Le sujet sera encore abordé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce mardi. Après la séance plénière, ce sera en commission avec des questions prévues par le député Benoît Dispa (Les Engagés) et la députée Hélène Ryckmans (Écolo).