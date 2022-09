Villers-la-Ville: un groupe chinois s'intéresse à la reprise de 5N Plus à Tilly

Procédure Renault oblige, il ne s’agissait que d’exprimer une intention, puis de laisser le temps aux négociations entre direction et représentants des travailleurs pour imaginer, peut-être, une alternative afin de sauvegarder au moins partiellement l’emploi.

Avec une chance d’aboutir à une solution positive? Côté syndical, on espérait surtout, pour préserver l’activité sur le site, qu’un repreneur se fasse connaître. Pas forcément évident, vu la vétusté de l’usine. Ce qui avait amené le groupe canadien à annoncer qu’il jetait l’éponge était d’ailleurs l’importance des investissements à consentir pour simplement remettre le site aux normes…

Les discussions se sont en tout cas poursuivies dans le cadre de la procédure Renault, et une nouvelle réunion a eu lieu ce vendredi. C’est lors de cette entrevue que les représentants du personnel ont appris qu’un potentiel candidat repreneur avait pris contact avec le groupe canadien. Il y aurait un peu plus qu’une simple intention puisque selon certaines informations, ce possible candidat sera présent la semaine prochaine à Tilly pour visiter les installations, sans doute examiner les comptes et certains documents utiles pour envisager la suite.

Il s’agirait d’un groupe dont le quartier général est installé en Chine, mais qui emploie 3 500 personnes dans le monde, avec quelques usines en Europe. Ses activités recouvrent partiellement celles qui sont pratiquées sur le site de 5N Plus à Tilly, notamment en ce qui concerne le bismuth.

Les représentants du personnel se montrent très prudents à ce stade: ils n’ont pour l’instant aucune information sur les intentions de ce groupe en ce qui concerne la poursuite des activités à Tilly ou la reprise de tout ou partie des travailleurs.

"On est au tout début des contacts, on ne sait pas encore grand-chose, indique Philippe Leclercq, le secrétaire régional de la centrale générale FGTB Brabant wallon. Mais pour les travailleurs de Tilly, c’est tout de même une lueur d’espoir alors que pour l’instant, la procédure Renault se poursuit."