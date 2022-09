Villers-la-Ville: que peut faire la Communeen matière d’immobilier?

"Les jeunes veulent rester mais ce n’est pas évident, a-t-il affirmé. J’ai beaucoup d’amis qui étaient avec moi à l’école primaire qui ont dû partir…"

Pour Écolo, Nadia El Abassi a précisé que ce n’était même plus un problème d’accès à la propriété: même pour louer un logement, cela devient compliqué. Et de citer l’exemple d’un jeune réfugié ukrainien qui a interrogé ceux qui le suivent au CPAS à propos des possibilités de se loger de manière plus autonome qu’en étant hébergé dans une famille villersoise. Vu le prix des loyers en Brabant wallon et ses moyens très limités, on lui a suggéré de plutôt chercher du côté de Charleroi…

"C’est terrible, parce qu’il y a déjà là-bas des défis sociaux énormes, et les gens qui ont des difficultés pour se loger y sont envoyés, a commenté la conseillère Écolo. Bon, je peux comprendre la réponse qui lui a été faite, mais il y a une problématique qui doit être traitée… La Commune ne peut pas tout faire toute seule, mais on pourrait s’activer sur le sujet. Peut-être activer certains logements vides…"

Pour le bourgmestre, Emmanuel Burton, les possibilités d’action sont très limitées. La problématique des logements vides est complexe: ceux-ci peuvent être en attente de rénovation et dans le contexte actuel, cela peut durer. Il y a aussi, assez souvent, des problèmes de succession à régler.

"Vous pensez sincèrement que c’est la Commune, avec ses petits bras musclés, qui va réussir à faire baisser le prix de l’immobilier? a répondu le maïeur villersois. On a construit des logements publics, on en créera d’autres, mais ce n’est pas cela qui aura une influence. Pour moi, la réponse utile, il y a quelques années, c’était la Province qui l’avait mise en place avec un remboursement allant jusqu’à 100 € par mois pour les jeunes qui achetaient un logement. Ça, c’était intéressant mais la Région a retiré cette compétence à la Province, alors que la politique du logement était au cœur de l’action provinciale. On ne peut que regretter cette décision totalement idiote…"