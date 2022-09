Villers-la-Ville proposera son 3e Salon du véhicule électrique et hybride, le dimanche 11 septembre

Une Commune qui organise un salon du véhicule électrique? L’initiative avait provoqué la polémique mais le collège villersois a persisté et le dimanche 11 septembre, le "Salon du véhicule électrique et hybride" en sera déjà à sa troisième édition. L’objectif reste identique depuis le début: permettre aux Villersois de découvrir les véhicules électriques et de les tester sur place, se renseigner sur cette nouvelle mobilité, de discuter avec les acteurs du secteur pour faire des choix en connaissance de cause…