Nuit des Chœurs: plus de 12000 personnes à l’abbaye de Villers

Le lendemain, ce sont dès lors 7000 personnes qui ont rempli le site cistercien. Sans couac majeur au niveau de la mobilité, en tout cas en rapport avec un tel nombre de visiteurs, vu la configuration des lieux. Les déviations instaurant un grand sens giratoire pour accéder ou quitter l’abbaye y sont sans doute pour quelque chose, tout comme la formule elle-même de ces concerts-promenade.

"Une partie du public, peut-être les personnes plus âgées, arrive très tôt, dès l’ouverture des portes, confirme Benoît Meurens, le codirecteur de Tour des Sites Organisation.Ce sont des gens qui repartent souvent vers 22h30, lorsqu’ils ont écouté les concerts des six formations invitées. Une autre partie du public arrive plutôt vers 20h30, et reste jusqu’au final. Nous n’avons donc pas 7000 personnes qui arrivent et repartent en même temps."

En ce qui concerne la programmation, son (haut) niveau a également fait l’unanimité. Comme d’habitude, la Nuit des Chœurs a veillé à un certain éclectisme avec des formations qui ont fait les délices des puristes du chant choral comme les polyphonies géorgiennes Rustavi, ou encore l’ensemble letton Maska. Les Anglais du chœur de la Royal Air Force ou du Kingdom Choir ont ravi également les spectateurs, tandis que la chorale belge Almakalia apportait une touche de fraicheur à l’événement. Quant à Natasha St-Pier, qui a attiré la foule dans l’abbatiale, elle a interprété des chansons contemporaines mais a fait dresser les poils sur les bras des spectateurs en chantant l’Ave Maria avec ses choristes. On a même vu des membres d’autres formations, écoutant un peu en retrait vendredi soir, faire le signe de croix à la fin de ce grand moment d’émotion.

Le seul bémol était l’absence d’un spectacle pyrotechnique final, comme c’est la tradition à la Nuit des Chœurs: vu les conditions climatiques de l’été, l’interdiction matérialisée dans un arrêté du Gouverneur a été respectée.

"C’est la seule petite contrariété de cette édition mais nous avons testé des jeux de laser, qui seront exploités de manière plus importante du 22 septembre au 6 novembre, pour notre spectacle Visitors,indique Benoît Meurens.Ce sera un spectacle familial, avec deux représentations d’1h30 par soirée."