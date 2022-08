Villers-la-Ville: gros coup de chaud sur le vignoble brabançon wallon

"Nous avions un peu d’avance en début de saison, mais on dirait que la chaleur et la sécheresse des dernières semaines ont un peu mis les vignes en dormance. Toutes les vignes n’ont en tout cas pas réagi de la même façon,constate Arnaud Duchêne, du vignoble Coteaux des Avelines, à Villers-la-Ville.Nous avions taillé très tard aussi pour éviter les dégâts de gel. Aujourd’hui je ne sais pas dire si le décalage végétatif que nous avions au début s’est résorbé par rapport aux autres vignerons qui avaient taillé plus tôt au début de la saison. Aujourd’hui, nos jeunes vignes ont des raisins moins précoces."

Peu ou pas de pluie au moment de la fleur, mi-juin, grâce à un soleil généreux, cela a permis une belle et très prolifique nouaison (fécondation de la fleur en fruit).

Échaudage et stress hydrique

Ensuite, sous le soleil de juillet et d’août, les vignes ont bien fructifié, si bien qu’à l’horizon du 15 août, la véraison (changement de couleur de la baie du vert au jaune pour le raisin blanc et du vert au mauve pour le rouge) était déjà bien avancée sur les cépages les plus précoces. Mais aujourd’hui, on constate que le vignoble brabançon subit l’échaudage à cause du soleil et de la chaleur. Le développement des baies de raisins est arrêté. Elles ne grossissent plus. Certaines baies commencent à sécher dans les grappes. Sans pluie et heureusement sans épisode de grêle, avec un stress hydrique de plus en plus palpable, surtout pour les jeunes vignes, le vignoble du Brabant wallon a ralenti sa course effrénée du début. Le compte à rebours est toujours bien lancé pour des vendanges un tout petit peu plus précoces que d’habitude.

Des vendanges étalées jusqu’à la mi-octobre

"Nous envisageons de vendanger au plus tôt le 3 septembre, confirme Arnaud Duchêne.Je suis un peu étonné que d’autres vignerons ont commencé à vendanger, même pour faire des bulles. Il y a sûrement une explication car la météo n’a sans doute pas été homogène pour tout le vignoble wallon. Chez nous, le solaris est bien avancé. Mais on le récoltera tardivement pour maximiser ses arômes. Par contre, le cépage muscaris est très peu avancé. D’habitude, il suit le solaris, mais cette année, le johanniter sera vendangé avant le muscaris. Ce qui sera inhabituel. Le bronner est aussi à la traîne. Et le souvignier gris, qui est le plus tardif de nos cépages vient seulement de commencer sa véraison. Nous aurons donc des vendanges assez étalées, peut-être jusqu’à la mi-octobre."

On le constate, un peu partout en Brabant wallon, si l’état sanitaire du vignoble est très bon, il y a encore pas mal de marge avant d’atteindre la maturité alcoolique parfaite. Heureusement, la plupart des modèles météo des prochaines semaines sont actuellement cléments, il n’y a donc pas de quoi s’affoler, ni de quoi se précipiter en craignant la pluie qui ne ferait pas que du bien aux raisins. Mais tous les vignerons le savent bien. Être vigneron, c’est surtout et avant tout savoir être patient, surtout quand il fait chaud et sec.